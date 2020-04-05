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05 квітня 2020, неділя, 19:21 16
Суспільство 2020-04-05T20:30:03+03:00
Українські Новини
У Чернігівській області від COVID-19 помер пацієнт, що раніше збігав з лікарні

У Чернігівській області від COVID-19 помер пацієнт, що раніше збігав з лікарні

Ольга Фандорина
Смерть, Коронавірус, коронавірус в Україні, Смерть від коронавірусу в Україні
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В Чернігівській області помер хворий коронавірусом пацієнт, який намагався втекти з лікарні. Про це повідомляє поліція Чернігівської області Facebook.

За даними правоохоронців, в ніч з 3 на 4 квітня чоловік з клінічно підтвердженим захворюванням коронавірусом здійснив спробу втечі з Борзнянської центральної районної лікарні. Проте співробітники поліції і медики повернули хворого в лікувальний заклад.

"З моменту покидання місця обсервації до повернення назад чоловік з іншими особами не контактував. Поліцейські і медики були екіпіровані усіма належними засобами індивідуального захисту. Сьогодні стало відомо, що чоловік помер від ускладнень хвороби", - заявили в поліції.

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