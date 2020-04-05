У Чернігівській області від COVID-19 помер пацієнт, що раніше збігав з лікарні

В Чернігівській області помер хворий коронавірусом пацієнт, який намагався втекти з лікарні. Про це повідомляє поліція Чернігівської області Facebook.

За даними правоохоронців, в ніч з 3 на 4 квітня чоловік з клінічно підтвердженим захворюванням коронавірусом здійснив спробу втечі з Борзнянської центральної районної лікарні. Проте співробітники поліції і медики повернули хворого в лікувальний заклад.

"З моменту покидання місця обсервації до повернення назад чоловік з іншими особами не контактував. Поліцейські і медики були екіпіровані усіма належними засобами індивідуального захисту. Сьогодні стало відомо, що чоловік помер від ускладнень хвороби", - заявили в поліції.

А тим часом, померлих від коронавіруса будуть кремувати: скільки коштує процедура кремації.

В лікарнях лікуються 624 хворих коронавірусом, в тому числі 30 дітей. Карта поширення COVID-19.