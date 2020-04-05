В Украине уже 1251 случай коронавируса. Погибли 32 человека

В то время, как в мире число диагностированных случаев коронавируса перевалило за 1,2 миллиона, за последние сутки подтверждены 156 новых случаев заболевания, п о данным ЦОС, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных 25 пациентов выздоровели.

Об этом говорится в сообщении Минздрава.

За сутки было зафиксировано 156 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

▪️Винницкая область - 75 случаев;

▪️Волынска область - 19 случаев;

▪️Днепропетровская область - 14 случаев;

▪️Донецкая область - 8 случаев;

▪️Житомирская область - 11 случаев;

▪️Закарпатская область - 28 случаев;

▪️Запорожская область - 39 случаев;

▪️Ивано-Франкоская область - 105 случаев;

▪️Кировоградськая область - 37 случаев;

▪️г. Киев - 225 случаев;

▪️Киевская область - 82 случая;

▪️Львовская область - 15 случаев;

▪️Луганская область - 3 случая;

▪️Одесская область - 26 случаев;

▪️Полтавськая область - 9 случаев;

▪️Ровненская область - 38 случаев;

▪️Сумская область - 49 случаев;

▪️Тернопольская область - 160 случаев;

▪️Харьковская область - 1 случай;

▪️Херсонская область - 10 случаев;

▪️Хмельницкая область - 10 случаев;

▪️Черновицкая область - 220 случаев;

▪️Черкасская область - 60 случаев (случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);

▪️Черниговская область - 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 апреля 2020 в Центр поступило 453 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5493 сообщения о подозрении на COVID-19.

Напомним, в Украине по состоянию на 22:00 4 апреля количество случаев коронавируса, которым в тяжелой форме болеют все больше молодые и здоровые люди, увеличилось до 1225 человек.

Тем временем на время карантина в Украине запретили пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок.