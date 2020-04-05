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05 апреля 2020, воскресенье, 10:02 729
Медицина 2020-04-05T10:15:06+03:00
Українські Новини
В Украине уже 1251 случай коронавируса. Погибли 32 человека

В Украине уже 1251 случай коронавируса. Погибли 32 человека

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Украине, статистика коронавируса, Заболеваемость коронавирусом

В то время, как в мире число диагностированных случаев коронавируса перевалило за 1,2 миллиона, за последние сутки подтверждены 156 новых случаев заболевания, по данным ЦОС, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных 25 пациентов выздоровели.

Об этом говорится в сообщении Минздрава.

За сутки было зафиксировано 156 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

▪️Винницкая область - 75 случаев;

▪️Волынска область - 19 случаев;
▪️Днепропетровская область - 14 случаев;
▪️Донецкая область - 8 случаев;
▪️Житомирская область - 11 случаев;
▪️Закарпатская область - 28 случаев;
▪️Запорожская область - 39 случаев;
▪️Ивано-Франкоская область - 105 случаев;
▪️Кировоградськая область - 37 случаев;
▪️г. Киев - 225 случаев;
▪️Киевская область - 82 случая;
▪️Львовская область - 15 случаев;
▪️Луганская область - 3 случая;
▪️Одесская область - 26 случаев;
▪️Полтавськая область - 9 случаев;
▪️Ровненская область - 38 случаев;
▪️Сумская область - 49 случаев;
▪️Тернопольская область - 160 случаев;
▪️Харьковская область - 1 случай;
▪️Херсонская область - 10 случаев;
▪️Хмельницкая область - 10 случаев;
▪️Черновицкая область - 220 случаев;
▪️Черкасская область - 60 случаев (случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);
▪️Черниговская область - 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 апреля 2020 в Центр поступило 453 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5493 сообщения о подозрении на COVID-19.

Напомним, в Украине по состоянию на 22:00 4 апреля количество случаев коронавируса, которым в тяжелой форме болеют все больше молодые и здоровые люди, увеличилось до 1225 человек. 

Тем временем на время карантина в Украине запретили пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок.

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