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05 апреля 2020, воскресенье, 13:52 313 Карта
Медицина 2020-04-05T13:52:01+03:00
Українські Новини
В больницах лечатся 624 больных коронавирусом, в том числе 30 детей. Карта распространения COVID-19

В больницах лечатся 624 больных коронавирусом, в том числе 30 детей. Карта распространения COVID-19

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Украине, статистика коронавируса
Коронавирус. Фото: Информатор
Коронавирус. Фото: Информатор

В то время, как в Украине уже 1251 случай коронавируса, погибли 32 человека, 624 больных коронавирусной инфекцией по состоянию на утро воскресенья госпитализированы, остальные получают амбулаторное лечение.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

По его словам, в Украине за прошедшие сутки подтверждены 156 новых случаев коронавирусной инфекции, из которых - 12 детей.

Госпитализированы за прошедшие сутки 155 лиц.

"Ни один из них не в тяжелом состоянии", - отметил замминистра.

Всего на аппаратах искусственной вентиляции легких находится 18 лиц.

В целом на данный момент госпитализированы 624 лица из которых 30 детей.

"Если посмотреть статистику, за которую страны проходят путь от 100 заболевших до 1 000-1 200, то можно сказать следующее: Италия прошла этот путь за 6 дней, Испания – за 7 дней, США - за 8, Украина – за 9 дней", - отметил Ляшко.

По его данным, по состоянию на воскресенье выздоровели 25 лиц, умерли от коронавируса – 32.

Напомним, Кабмин ввел новые ограничения на время карантина из-за растущего количества зараженных коронавирусом. В частности, на время карантина в Украине запретили пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок.

 

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