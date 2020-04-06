Гривна дорожает. Что будет с курсом и когда лучше покупать валюту

В то время, как Национальный банк повысил официальный курс гривны на 6 апреля до 27,3730 UAH/USD, а общая тенденция небольшого укрепления гривны на прошлой неделе подтвердила прогнозы большинства финансовых аналитиков, обещавших небольшое укрепление и стабильность национальной валюты. Кроме того, на курс гривны влияла и политическая ситуация.

Экономические эксперты руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко оценили возможные тренды курс валют в Украине на следующую неделю, говорится в материале издания "Сегодня".

Эксперты говорят, что на минувшей неделе девальвационный тренд изменился на противоположный, потому что паника улеглась, а в Украину завезли много наличной валюты.

"Долларов в обменниках стало достаточно, но не это сейчас влияет на курс, а почти полное отсутствие спроса на межбанковском рынке, – анализирует Андрей Шевчишин. – Работа среднего и малого бизнеса из-за карантина практически остановлена, спроса на валюту у них нет, продажи валюты со стороны экспортеров тоже нет. Штиль. Население, похоже, начало сдавать запасенные доллары и евро, чтобы прокормиться. В первую очередь это касается трудовых мигрантов, вернувшихся по домам из-за карантина. Все это привело к укреплению гривни".

С Шевчишиным согласен и Олег Пендзин, который уточнил: паника стихла из-за того, что на уходящей неделе Верховная Рада приняла два важных закона, которые все ждали: о запрете ренационализации банков (возврата их бывшим собственникам) и о рынке земли.

"Принятие их разблокировало программу сотрудничества с Международным валютным фондом и уже остановило отток нерезидентов, которые инвестировали в украинские гривневые ОВГЗ порядка 100 млрд грн, – разъяснил Олег Пендзин. – Двумя неделями ранее нерезиденты активно продавали ОВГЗ, покупали и выводили валюту, что, в частности, привело к обвалу курса почти на две гривни. Теперь на фондовых рынках курс украинских облигаций пошел вверх и не стало смысла от них избавляться, а вырученные гривни конвертировать в доллары. Это существенно ослабило давление на курс гривни и обусловило ее устойчивую ревальвацию".

Александр Охрименко отметил значительное снижение спроса на валюту и ее избыток, что привело на неделе к укреплению гривни. По его словам, сейчас финансовые спекулянты снижают курс, чтобы вынудить население, купившее задорого валюту в период паники, сдать ее, пока не обесценилась еще больше.

Чего ожидать на будущей неделе

Андрей Шевчишин прогнозирует, что на следующей неделе продолжится слабая активность на межбанковском рынке как со стороны экспортеров, так и со стороны импортеров.

"Это означает неустойчивую стабильность с кратковременной волатильностью (резкими колебаниями). Кто-то, допустим, вышел на рынок с предложением заметного объема валюты и сдвинул курс вниз, на завтра предложений нет, и курс пошел вверх", – пояснил Шевчишин.

Но, по его оценке, всю неделю гривня удержится в коридоре 27-28 грн/доллар.

Олег Пендзин также говорит, что повышенного спроса на валюту нет.

"В минувшую пятницу Нацбанк выкупил около 40 млн долларов с рынка, впервые за последние недели. Поэтому на следующей неделе ожидается практически равновесный курс не выше 28 гривен за доллар", – сказал Пендзин.

Александр Охрименко также ожидает дальнейшей ревальвации, причем, по его прогнозам, курс опустится ниже 27,5 грн за доллар, но 27 грн не преодолеет.

Продавать или покупать валюту

Все эксперты говорят, что на следующей неделе лучше не сдавать, а приобретать валюту. Но только как средство накопления, а не для того, чтобы заработать на разнице курса покупки и продажи. Так как в апреле такой резкой девальвации, как была в середине марта, ждать не стоит.

"Это должны быть действительно "лишние" деньги, которые пока полежат, а не окажутся завтра-послезавтра истраченными на продукты, оплату счетов или кредитов", – уточнил Андрей Шевчишин.

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления курса в четверг на 21 коп. в пятницу укрепился на 1 коп. до 27,44 UAH/USD.

Тем временем, аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина.