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05 апреля 2020, воскресенье, 16:44 1367
Общество 2020-04-05T16:44:12+03:00
Українські Новини
Ужесточение карантина: как смогут выходить на улицу пожилые люди

Ужесточение карантина: как смогут выходить на улицу пожилые люди

Ольга Фандорина
Карантин, Пожилые люди, ужесточение правил, карантин в Украине, Ужесточение карантина
Пожилые люди. Фото: pixabay
Пожилые люди. Фото: pixabay

С понедельника, 6 апреля, в Украине начинают действовать новые ограничения в связи с карантином из-за коронавируса. Одним из таких ограничений является режим самоизоляции для пожилых людей, которые входят в группу риска заболевания COVID-19. 

По новым правилам, люди старше 60 лет пока должны сидеть дома. Они относятся к группе повышенного риска, потому - требуют самоизоляции.

Что это значит? Во-первых, они должны находиться в определенном ими месте самоизоляции. Во-вторых, воздерживаться от контакта с другими лицами - кроме тех, с которыми они совместно проживают.

Людям, которые находятся на самоизоляции (кроме больных COVID-19) и о которых некому позаботиться, разрешено посещать магазины и другие места торговли, расположенные на расстоянии не более чем 2 километра от места самоизоляции. Эти люди должны придерживаться масочного режима.

Кроме того, Правительство поручило областным государственным администрациям принять дополнительные меры к выявлению и обслуживанию одиноких лиц и лиц, одиноко проживающих, среди граждан пожилого возраста, лиц с инвалидностью, лиц, находящихся на самоизоляции, и организовать надлежащую социальное сопровождение.

Ранее Українські Новини сообщали о том, что теперь запрещено делать на улице и в общественных местах, а юрист разъяснил, какие места считаются общественными.

Тем временем на время карантина в Украине запретили пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок.

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