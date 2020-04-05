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05 квітня 2020, неділя, 16:44 33
Суспільство 2020-04-05T19:15:02+03:00
Українські Новини
Посилення карантину: як зможуть виходити на вулицю літні люди

Посилення карантину: як зможуть виходити на вулицю літні люди

Ольга Фандорина
Карантин, Посилення правил, Люди похилого віку, Посилення карантину
Літні люди. Фото: pixabay
Літні люди. Фото: pixabay

З понеділка, 6 квітня, в Україні починають діяти нові обмеження в зв'язку з карантином через коронавірус. Одним з таких обмежень є режим самоізоляції для літніх людей, які входять в групу ризику захворювання COVID-19.

За новими правилами, люди старше 60 років поки повинні сидіти вдома. Вони відносяться до групи підвищеного ризику, тому вимагають самоізоляції.

Що це означає? По-перше, вони повинні знаходитися у визначеному ними місці самоізоляції. По-друге, утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими вони спільно проживають.

Людям, які знаходяться на самоізоляції (крім хворих COVID-19) і про яких нікому подбати, дозволено відвідувати магазини та інші місця торгівлі, розташовані на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції. Ці люди повинні дотримуватися маскового режиму.

Крім того, Уряд доручив обласним державним адміністраціям вжити додаткових заходів до виявлення і обслуговування самотніх осіб і осіб, що самотньо проживають, серед громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перебувають на самоізоляції, і організувати належну соціальний супровід.

Раніше Українські Новини повідомляли про те, що тепер заборонено робити на вулиці та в громадських місцях, а юрист роз'яснив, які місця вважаються громадськими.

Тим часом на час карантину в Україні заборонили перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; відвідування спортивних і дитячих майданчиків.

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