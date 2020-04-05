Новые правила карантина: можно ли выходить на улицу с детьми

Кабинет министров в пятницу, 3 апреля, принял постановление о дополнительных ограничениях в рамках карантина в Украине. Усиление карантинных мероприятий, в частности, запрещает: пребывание в общественных местах без маски или респиратора, перемещения группой из более чем двух лиц, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей. Можно ли выходить на улицу с детьми во время карантина, расскажут Українські Новини.

Детям до 14 лет рекомендуется выходить на улицу только в сопровождении родителей или опекунов. В постановлении №211 указано, что детям не разрешено находиться без сопровождения только в общественных местах. Но, как сказано выше, даже подъезд и территория вокруг вашего дома могут подпадать под определение общественного места. Поэтому рекомендуем детям не покидать дом без сопровождения взрослых.

Итого - в сопровождении взрослых детям на улицу можно, только пусть не перелазят через заборы закрытых парков и через ограждающие ленточки на детских площадках. К слову, про необходимость детям носить медицинские маски в документах также ничего не говорится. Но помните главную опасность - ребенок может принести болезнь домой, к бабушкам и дедушкам. А им она совсем не нужна. Так что если опасность его контакта с пожилыми людьми есть, то, возможно, нужны особые меры безопасности и стоит последовать рекомендации сидеть дома буквально.

Ранее Українські Новини сообщали о том, что теперь запрещено делать на улице и в общественных местах, а юрист разъяснил, какие места считаются общественными.

Тем временем на время карантина в Украине запретили пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок.