Всім водіям і пасажирам при в'їзді в Київ будуть міряти температуру

Водії та пасажири транспортних засобів при в'їзді в Київ будуть проходити обов'язкову термометрію через карантин у зв'язку з коронавірусом. Про це йдеться в повідомленні КМДА.

Так, повідомляється, що перевірку температури тіла водії та пасажири проходять на КПП.

"Водії та пасажири транспортних засобів проходять обов'язкову термометрію при в'їзді на територію міста Києва на контрольно-пропускному пункті", - йдеться в розпорядженні.

Також згідно з розпорядженням, не допускають в'їзд на територію Києва громадян без проведення термометрії при в'їзді на територію міста Києва на контрольно-пропускному пункті, громадян з ознаками гострих респіраторних захворювань, крім випадків їх направлення на обсервацію, госпіталізацію або самоізоляцію.

Громадянам, які повинні бути на самоізоляції або обсервації, заборонили самовільно залишати місця самоізоляції або обсервації, зокрема виїжджати з Києва.

Крім того, термометрію повинні щоденно проводити працівникам громадського харчування і продовольчої торгівлі: перед початком робочої зміни і по завершенню. У разі високої температури таких працівників заборонено допускати до роботи.

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