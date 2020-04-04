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04 квітня 2020, субота, 23:00 8
Суспільство 2020-04-05T00:45:01+03:00
Українські Новини
Всім водіям і пасажирам при в'їзді в Київ будуть міряти температуру

Всім водіям і пасажирам при в'їзді в Київ будуть міряти температуру

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, Температурний скринінг, карантин в Києві
Блок-пости на в'їзді в Київ. Фото: Нацгвардія
Блок-пости на в'їзді в Київ. Фото: Нацгвардія

Водії та пасажири транспортних засобів при в'їзді в Київ будуть проходити обов'язкову термометрію через карантин у зв'язку з коронавірусом. Про це йдеться в повідомленні КМДА.

Так, повідомляється, що перевірку температури тіла водії та пасажири проходять на КПП.

"Водії та пасажири транспортних засобів проходять обов'язкову термометрію при в'їзді на територію міста Києва на контрольно-пропускному пункті", - йдеться в розпорядженні.

Також згідно з розпорядженням, не допускають в'їзд на територію Києва громадян без проведення термометрії при в'їзді на територію міста Києва на контрольно-пропускному пункті, громадян з ознаками гострих респіраторних захворювань, крім випадків їх направлення на обсервацію, госпіталізацію або самоізоляцію.

Громадянам, які повинні бути на самоізоляції або обсервації, заборонили самовільно залишати місця самоізоляції або обсервації, зокрема виїжджати з Києва.

Крім того, термометрію повинні щоденно проводити працівникам громадського харчування і продовольчої торгівлі: перед початком робочої зміни і по завершенню. У разі високої температури таких працівників заборонено допускати до роботи.

Також Українські Новини повідомляли, чи можна ходити по вулиці без маски.

Крім того, ми писали про те, що тепер заборонено робити на вулиці і в громадських місцях.

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