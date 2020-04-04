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  • В Минздраве рассказали, какие сопутствующие болезни были у большинства умерших от коронавируса украинцев
04 апреля 2020, суббота, 15:32 1757 Инфографика
Медицина 2020-04-04T15:37:46+03:00
Українські Новини
В Минздраве рассказали, какие сопутствующие болезни были у большинства умерших от коронавируса украинцев

В Минздраве рассказали, какие сопутствующие болезни были у большинства умерших от коронавируса украинцев

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус у украинцев, Смертность от коронавируса, Смерть от коронавируса в Украине
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В Украине зафиксировали уже 1092 случая заражения коронавирусом, 28 из них летальные. По состоянию на 4 апреля 86% людей, умерших от коронавируса в Украине, были старше 50 лет. Большинство имели сопутствующие болезни. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"Большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирения. У 30% умерших с наличием сопутствующей патологии были сочетании заболевания", - говорится в сообщении.

Сопутствующие заболевания

  • 61% - сердечно-сосудистые заболевания;
  • 40% - сахарный диабет
  • 13% - новообразования
  • 4% - заболевания почек
  • 9% - заболевания легких;
  • 4% - ожирение.

Также уточняется, что по состоянию на 4 апреля от коронавируса в Украине умерло 28 человек: 19 женщин (68%) и 9 мужчин (32%).

Возраст умерших от коронавируса украинцев

  • 30-39 лет - 2 человека;
  • 40-49 лет - 2 человека;
  • 50-59 лет - 9 человек;
  • 60-69 лет - 9 человек;
  • 70-79 лет - 5 человек;
  • 80-89 лет - 1 человек;

Распределение смертей от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровьяРаспределение смертей от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Средняя продолжительность от появления симптомов коронавируса до наступления смерти составила 9 суток, а с момента госпитализации до смерти - 4 дня.

Все 28 пациентов были госпитализированы. Из них 64% получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Как сообщали Українські Новини, по словам Виктора Ляшко с 14-15 апреля может начаться пик коронавируса в Украине.

Также за прошедшие сутки поступило в два раза больше сообщений о подозрении на коронавирус, чем 2 апреля.

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