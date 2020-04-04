В Минздраве рассказали, какие сопутствующие болезни были у большинства умерших от коронавируса украинцев

В Украине зафиксировали уже 1092 случая заражения коронавирусом, 28 из них летальные. По состоянию на 4 апреля 86% людей, умерших от коронавируса в Украине, были старше 50 лет. Большинство имели сопутствующие болезни. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"Большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирения. У 30% умерших с наличием сопутствующей патологии были сочетании заболевания", - говорится в сообщении.

Сопутствующие заболевания

61% - сердечно-сосудистые заболевания;

40% - сахарный диабет

13% - новообразования

4% - заболевания почек

9% - заболевания легких;

4% - ожирение.

Также уточняется, что по состоянию на 4 апреля от коронавируса в Украине умерло 28 человек: 19 женщин (68%) и 9 мужчин (32%).

Возраст умерших от коронавируса украинцев

30-39 лет - 2 человека;

40-49 лет - 2 человека;

50-59 лет - 9 человек;

60-69 лет - 9 человек;

70-79 лет - 5 человек;

80-89 лет - 1 человек;

Распределение смертей от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Средняя продолжительность от появления симптомов коронавируса до наступления смерти составила 9 суток, а с момента госпитализации до смерти - 4 дня.

Все 28 пациентов были госпитализированы. Из них 64% получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Как сообщали Українські Новини, по словам Виктора Ляшко с 14-15 апреля может начаться пик коронавируса в Украине.

Также за прошедшие сутки поступило в два раза больше сообщений о подозрении на коронавирус, чем 2 апреля.