В Минздраве рассказали, какие сопутствующие болезни были у большинства умерших от коронавируса украинцев

В Украине зафиксировали уже 1092 случая заражения коронавирусом, 28 из них летальные. По состоянию на 4 апреля 86% людей, умерших от коронавируса в Украине, были старше 50 лет. Большинство имели сопутствующие болезни. Об этом сообщает Центр общественного здоровья. "Большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирения. У 30% умерших с наличием сопутствующей патологии были сочетании заболевания", - говорится в сообщении. Сопутствующие заболевания 61% - сердечно-сосудистые заболевания; 40% - сахарный диабет 13% - новообразования 4% - заболевания почек 9% - заболевания легких; 4% - ожирение. Также уточняется, что по состоянию на 4 апреля от коронавируса в Украине умерло 28 человек: 19 женщин (68%) и 9 мужчин (32%). Возраст умерших от коронавируса украинцев 30-39 лет - 2 человека; 40-49 лет - 2 человека; 50-59 лет - 9 человек; 60-69 лет - 9 человек; 70-79 лет - 5 человек; 80-89 лет - 1 человек; Распределение смертей от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья Средняя продолжительность от появления симптомов коронавируса до наступления смерти составила 9 суток, а с момента госпитализации до смерти - 4 дня. Все 28 пациентов были госпитализированы. Из них 64% получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации. Как сообщали Українські Новини, по словам Виктора Ляшко с 14-15 апреля может начаться пик коронавируса в Украине. Также за прошедшие сутки поступило в два раза больше сообщений о подозрении на коронавирус, чем 2 апреля.