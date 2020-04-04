Как часто можно выходить на улицу людям, которые самоизолировались

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что людям, которые находятся на самоизоляции, можно выходить из дома для закупки продуктов питания не чаще 2 раз в неделю.

Об этом он сообщил во время брифинга, передают Українськi Новини.



"Люди, которые находятся на самоизоляции, не чаще чем 2 раза в неделю могут оставить место для пополнения запасов предметов первой необходимости", - сказал он.



При этом Ляшко отметил, что им можно посещать продуктовые магазины и аптеки, которые находятся не дальше 2 км от места самоизоляции.



"Касаемо людей, которые больны и будут проходить амбулаторное лечение, наша просьба вообще не выходить, потому что это будет контролироваться и контролироваться жестко. Мы сделаем все возможное, чтобы люди, которые лечатся на дому, получали лекарственные препараты, а также питание", - добавил Ляшко.



Как сообщали Українськi Новини, Кабмин обязал граждан старше 60 лет самоизолироваться.



Кроме того, в КГГА рассказали, как будут контролировать соблюдение самоизоляции.