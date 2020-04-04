подписаться на рассылку
27.1 27.65
29.2 29.86
˟
04 апреля 2020, суббота, 12:06 1113
Общество 2020-04-04T12:06:43+03:00
Українські Новини
Как часто можно выходить на улицу людям, которые самоизолировались

Как часто можно выходить на улицу людям, которые самоизолировались

Валерия Драгомирова
Аптеки, Виктор Ляшко, самоизоляция, Продуктовые магазины
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что людям, которые находятся на самоизоляции, можно выходить из дома для закупки продуктов питания не чаще 2 раз в неделю.

Об этом он сообщил во время брифинга, передают Українськi Новини.

"Люди, которые находятся на самоизоляции, не чаще чем 2 раза в неделю могут оставить место для пополнения запасов предметов первой необходимости", - сказал он.

При этом Ляшко отметил, что им можно посещать продуктовые магазины и аптеки, которые находятся не дальше 2 км от места самоизоляции.

"Касаемо людей, которые больны и будут проходить амбулаторное лечение, наша просьба вообще не выходить, потому что это будет контролироваться и контролироваться жестко. Мы сделаем все возможное, чтобы люди, которые лечатся на дому, получали лекарственные препараты, а также питание", - добавил Ляшко.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин обязал граждан старше 60 лет самоизолироваться

Кроме того, в КГГА рассказали, как будут контролировать соблюдение самоизоляции

Больше новостей о: Аптеки Виктор Ляшко самоизоляция Продуктовые магазины

В Украине с 14-15 апреля может начаться пик коронавируса, - главный санврач
Коронавирусом в Украине заразились уже 1092 человека, из них 78 - дети
Новости
В Украине с 14-15 апреля может начаться пик коронавируса, - главный санврач 12:57
Умер отец Святослава Вакарчука 12:25
Как часто можно выходить на улицу людям, которые самоизолировались 12:06
В Киеве 25 новых случаев коронавируса, всего 214 больных 11:20
МОЗ сделал рекомендации по противодействию коронавирусу на языках нацменьшинств, но проигнорировал русский 10:59 Инфографика
больше новостей
Работающим пенсионерам пересчитали пенсию: как и на сколько повысили выплаты 16:11 Инфографика
Пенсионный фонд начал финансировать пенсии за апрель: как будут проводить оплату 05:40
В Киеве медицинские маски можно купить в аптеках трех сетей: цены и наличие 15:29
В Раде может увеличиться количество заразившихся коронавирусом депутатов, - Корниенко 16:08
Усиление карантина: в Украине ограничат время пребывания на улице 23:46
больше новостей
Андрей Коболев. Скриншот видео
Коболеву уменьшили зарплату до 800 тысяч гривен в месяц, - депутат 22:38
Работающим пенсионерам пересчитали пенсию: как и на сколько повысили выплаты 16:11 Инфографика
Уманский назвал главную причину своего увольнения 15:58
Это полный бред, потому что вирусы, как птички, не летают, - врач, правозащитник Глузман о новых ограничениях 14:21 Мнение
Усиление карантина: в Украине ограничат время пребывания на улице 23:46
больше новостей
В Киеве 25 новых случаев коронавируса, всего 214 больных
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok