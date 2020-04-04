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04 квітня 2020, субота, 13:11 6
Медицина 2020-04-04T13:13:06+03:00
Українські Новини
В Україні з 14-15 квітня може початися пік коронавірусу, - головний санітарний лікар

В Україні з 14-15 квітня може початися пік коронавірусу, - головний санітарний лікар

Валерия Драгомирова
МОЗ, коронавірус в Україні, Пік коронавірусу
Коронавірус. Фото:who.int
Коронавірус. Фото:who.int

В Україні може початися пік захворюваності на коронавірус з 14-15 квітня, якщо не дотримуватися жорстких обмежувальних карантинних заходів, які вводить Кабмін. Про це сказав на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Прошу всіх до цього ставитися відповідально. Якщо ми не будемо дотримуватися жорстких обмежувальних карантинних заходів, то ми можемо очікувати піку захворюваності коронавірусної інфекції починаючи з 14-15 квітня. Це може призвести до масового надходження тяжко хворих до закладів охорони здоров'я. І це може призвести до великих негативних наслідків, в тому числі летальних", - сказав він.


Раніше він повідомив, що МОЗ детально вивчає ситуацію з коронавірусом в країнах Європейського Союзу. Згідно з прогнозами МОЗ, найближчим часом Україну очікує пікове зростання коронавірусної хвороби.

За словами заступника міністра, розрахунки міністерства показують, що при введенні додаткових заходів щодо ізоляції і обмеження мобільності можна значно зменшити кількість критичних випадків захворювання і кількість летальних випадків.

Як повідомляли Українські Новини, 4 квітня кількість випадків захворювання на коронавірусну інфекцією в Україні збільшилася до 1092 осіб.

Крім того, як часто можна виходити на вулицю людям, які самоізолювались

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