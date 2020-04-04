Як часто можна виходити на вулицю людям, які самоізолювались

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що людям, які знаходяться на самоізоляції, можна виходити з дому для закупівлі продуктів харчування не частіше 2 разів на тиждень.

Про це він повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.



"Люди, які знаходяться на самоізоляції, не частіше ніж 2 рази на тиждень можуть залишити місце для поповнення запасів предметів першої необхідності", - сказав він.



При цьому Ляшко зазначив, що їм можна відвідувати продуктові магазини і аптеки, які знаходяться не далі 2 км від місця самоізоляції.



"Стосовно людей, які хворі і будуть проходити амбулаторне лікування, наше прохання взагалі не виходити, тому що це буде контролюватися і жорстко контролюватися. Ми зробимо все можливе, щоб люди, які лікуються вдома, отримували лікарські препарати, а також харчування", - додав Ляшко.



Як повідомляли Українські Новини, Кабмін зобов'язав громадян старше 60 років самоізолюватися.



Крім того, у КМДА розповіли, як будуть контролювати дотримання самоізоляції.