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04 квітня 2020, субота, 12:10 25
Суспільство 2020-04-04T13:30:02+03:00
Українські Новини
Як часто можна виходити на вулицю людям, які самоізолювались

Як часто можна виходити на вулицю людям, які самоізолювались

Валерия Драгомирова
Віктор Ляшко, Коронавірус, самоізоляція
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що людям, які знаходяться на самоізоляції, можна виходити з дому для закупівлі продуктів харчування не частіше 2 разів на тиждень.

Про це він повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Люди, які знаходяться на самоізоляції, не частіше ніж 2 рази на тиждень можуть залишити місце для поповнення запасів предметів першої необхідності", - сказав він.

При цьому Ляшко зазначив, що їм можна відвідувати продуктові магазини і аптеки, які знаходяться не далі 2 км від місця самоізоляції.

"Стосовно людей, які хворі і будуть проходити амбулаторне лікування, наше прохання взагалі не виходити, тому що це буде контролюватися і жорстко контролюватися. Ми зробимо все можливе, щоб люди, які лікуються вдома, отримували лікарські препарати, а також харчування", - додав Ляшко.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін зобов'язав громадян старше 60 років самоізолюватися.

Крім того, у КМДА розповіли, як будуть контролювати дотримання самоізоляції.

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