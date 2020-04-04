МОЗ сделал рекомендации по противодействию коронавирусу на языках нацменьшинств, но проигнорировал русский

Министерство культуры и Министерство здравоохранения выпустили рекомендации по противодействию коронавируса, которым в Украине заразились уже 1092 человека, на языках национальных меньшинств Украины. Русского языка среди них нет.

Об этом говорится в сообщении на странице Минздрава в Facebook.

"В рамках информационной кампании противодействия распространению коронавирусной инфекции МОЗ Украины разрабатывает материалы для разных групп населения. Совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины коммуникационная команда "Коронавирус_инфо" адаптировала базовые рекомендации о мерах на языках национальных меньшинств, проживающих на территории страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инфографика уже доступна на польском, крымскотатарском, венгерском и румынском языках.

В ведомстве не написали, выйдет ли инфографика на русском языке.

Советы на языке нацменьшинств. Инфографика: Минздрав



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