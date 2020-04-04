МОЗ сделал рекомендации по противодействию коронавирусу на языках нацменьшинств, но проигнорировал русский

Министерство культуры и Министерство здравоохранения выпустили рекомендации по противодействию коронавируса, которым в Украине заразились уже 1092 человека, на языках национальных меньшинств Украины. Русского языка среди них нет. Об этом говорится в сообщении на странице Минздрава в Facebook. "В рамках информационной кампании противодействия распространению коронавирусной инфекции МОЗ Украины разрабатывает материалы для разных групп населения. Совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины коммуникационная команда "Коронавирус_инфо" адаптировала базовые рекомендации о мерах на языках национальных меньшинств, проживающих на территории страны", - говорится в сообщении. Отмечается, что инфографика уже доступна на польском, крымскотатарском, венгерском и румынском языках. В ведомстве не написали, выйдет ли инфографика на русском языке. Советы на языке нацменьшинств. Инфографика: Минздрав Как сообщали Українські Новини, Минздав ввел единый протокол лечения больных COVID-19. Кроме того, Минздрав разрешил работу рынков на карантине при нескольких условиях.