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  • МОЗ сделал рекомендации по противодействию коронавирусу на языках нацменьшинств, но проигнорировал русский
04 апреля 2020, суббота, 10:59 22 Инфографика
Медицина 2020-04-04T11:00:17+03:00
Українські Новини
МОЗ сделал рекомендации по противодействию коронавирусу на языках нацменьшинств, но проигнорировал русский

МОЗ сделал рекомендации по противодействию коронавирусу на языках нацменьшинств, но проигнорировал русский

Валерия Драгомирова
Минздрав, Минкульт, Коронавирус, Язык нацменьшинств
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Министерство культуры и Министерство здравоохранения выпустили рекомендации по противодействию коронавируса, которым в Украине заразились уже 1092 человека, на языках национальных меньшинств Украины. Русского языка среди них нет.

Об этом говорится в сообщении на странице Минздрава в Facebook.

"В рамках информационной кампании противодействия распространению коронавирусной инфекции МОЗ Украины разрабатывает материалы для разных групп населения. Совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины коммуникационная команда "Коронавирус_инфо" адаптировала базовые рекомендации о мерах на языках национальных меньшинств, проживающих на территории страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инфографика уже доступна на польском, крымскотатарском, венгерском и румынском языках.

В ведомстве не написали, выйдет ли инфографика на русском языке.

Советы на языке нацменьшинств. Инфографика: МинздравСоветы на языке нацменьшинств. Инфографика: Минздрав


Как сообщали Українські Новини, Минздав ввел единый протокол лечения больных COVID-19

Кроме того, Минздрав разрешил работу рынков на карантине при нескольких условиях. 

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