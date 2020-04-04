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04 квітня 2020, субота, 10:37 40
Суспільство 2020-04-04T12:15:02+03:00
Українські Новини
На коронавірус в Україні захворіли вже 1092 людини, з них 78 - діти

На коронавірус в Україні захворіли вже 1092 людини, з них 78 - діти

Валерия Драгомирова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Коронавірус у дітей
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В Україні станом на ранок 4 квітня зафіксували 1092 випадки захворювання на коронавірус, що на 20 випадків більше, ніж було в п'ятницю ввечері. Кількість померлих від захворювання збільшилася на 1 людину до 28. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я у Facebook.


Так, Covid-19 підтвердили в 1092 осіб, з них 78 дітей.

Дані по областях

  • Вінницька обл. - 66 випадків;
  • Волинська обл. - 17 випадків (1 летальний)
  • Дніпропетровська обл. - 14 випадків;
  • Донецька обл. - 8 випадків;
  • Житомирська обл. - 9 випадків (1 летальний)
  • Закарпатська обл. - 24 випадки;
  • Запорізька обл. - 28 випадків;
  • Івано-Франківська область - 94 випадку (6 летальних)
  • м. Київ  - 195 випадків (1 летальний)
  • Київська обл. - 77 випадків (4 летальних)
  • Кіровоградська обл. - 19 випадків;
  • Львівська обл. - 14 випадків;
  • Луганська обл. - 3 випадки;
  • Одеська обл. - 26 випадків;
  • Полтавська обл. - 8 випадків;
  • Рівненська обл. - 31 випадок (4 летальних)
  • Сумська обл. - 37 випадків (2 летальних)
  • Тернопільська обл. - 135 випадків (2 летальних)
  • Харківська обл. - 1 випадок;
  • Херсонська обл. - 8 випадків (1 летальний)
  • Хмельницька обл. - 10 випадків;
  • Черкаська обл. - 61 випадок (1 летальний)
  • Чернівецька обл. - 206 випадків (5 летальних)
  • Чернігівська обл. - 5 випадків.

Серед всіх підтверджених 60% - люди у віці від 30 до 59 років, 20,7% - від 60 до 100 років.

Всього зафіксовано 28 летальних випадків від COVID-19 в Україні, з яких 9 чоловіків і 19 жінок.

Загалом 23 людини вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Як повідомляли Українські Новини, жителів Чернівецької області просять два дні не виходити з будинку через коронавірус.

Крім того, за добу на коронавірус у світі захворіли майже 100 тис. осіб.

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