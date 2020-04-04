На коронавірус в Україні захворіли вже 1092 людини, з них 78 - діти

В Україні станом на ранок 4 квітня зафіксували 1092 випадки захворювання на коронавірус, що на 20 випадків більше, ніж було в п'ятницю ввечері. Кількість померлих від захворювання збільшилася на 1 людину до 28. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я у Facebook.



Так, Covid-19 підтвердили в 1092 осіб, з них 78 дітей.



Дані по областях

Вінницька обл. - 66 випадків;

Волинська обл. - 17 випадків (1 летальний)

Дніпропетровська обл. - 14 випадків;

Донецька обл. - 8 випадків;

Житомирська обл. - 9 випадків (1 летальний)

Закарпатська обл. - 24 випадки;

Запорізька обл. - 28 випадків;

Івано-Франківська область - 94 випадку (6 летальних)

м. Київ - 195 випадків (1 летальний)

Київська обл. - 77 випадків (4 летальних)

Кіровоградська обл. - 19 випадків;

Львівська обл. - 14 випадків;

Луганська обл. - 3 випадки;

Одеська обл. - 26 випадків;

Полтавська обл. - 8 випадків;

Рівненська обл. - 31 випадок (4 летальних)

Сумська обл. - 37 випадків (2 летальних)

Тернопільська обл. - 135 випадків (2 летальних)

Харківська обл. - 1 випадок;

Херсонська обл. - 8 випадків (1 летальний)

Хмельницька обл. - 10 випадків;

Черкаська обл. - 61 випадок (1 летальний)

Чернівецька обл. - 206 випадків (5 летальних)

Чернігівська обл. - 5 випадків.

Серед всіх підтверджених 60% - люди у віці від 30 до 59 років, 20,7% - від 60 до 100 років.

Всього зафіксовано 28 летальних випадків від COVID-19 в Україні, з яких 9 чоловіків і 19 жінок.

Загалом 23 людини вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Як повідомляли Українські Новини, жителів Чернівецької області просять два дні не виходити з будинку через коронавірус.



Крім того, за добу на коронавірус у світі захворіли майже 100 тис. осіб.