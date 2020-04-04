Певица Pink переболела коронавирусом

Американская певица Pink заразилась новым коронавирусом, который унес жизни 60 тысяч человек, но смогла выздороветь после двух недель лечения и изоляции. Об этом она написала в Twitter.

"Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня появились симптомы COVID-19. К счастью, у нашего лечащего врача был доступ к тестам. Мой тест показал положительный результат", – рассказала певица.

Она добавила, что на протяжении двух недель ее семья находилась дома и соблюдала инструкции врачей.



"Несколько дней назад мы сделали повторный тест, и, слава богу, он оказался отрицательным", – утверждает Pink.

Певица отметила, что вирус серьезный и реальный. И заболеть им могут "старые и молодые, богатые и бедные".



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