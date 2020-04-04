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04 апреля 2020, суббота, 09:54 176
Америка 2020-04-04T09:55:24+03:00
Українські Новини
Певица Pink переболела коронавирусом

Певица Pink переболела коронавирусом

Валерия Драгомирова
США, Pink, Коронавирус
Pink. Фото: Instagram/Pink
Pink. Фото: Instagram/Pink

Американская певица Pink заразилась новым коронавирусом, который унес жизни 60 тысяч человек, но смогла выздороветь после двух недель лечения и изоляции. Об этом она написала в Twitter.

"Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня появились симптомы COVID-19. К счастью, у нашего лечащего врача был доступ к тестам. Мой тест показал положительный результат", – рассказала певица.

Она добавила, что на протяжении двух недель ее семья находилась дома и соблюдала инструкции врачей.


"Несколько дней назад мы сделали повторный тест, и, слава богу, он оказался отрицательным", – утверждает Pink.

Певица отметила, что вирус серьезный и реальный. И заболеть им могут "старые и молодые, богатые и бедные".

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Ранее Том Хэнкс заболел коронавирусом вместе со своей женой Ритой Уилсон. Однако по последним данным, звездной паре удалось вылечиться. 

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