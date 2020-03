Американский актер Марк Блум умер от коронавируса

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на сообщение нью-йоркского театра Playwrights Horizons.

"Спасибо, Марк, за все, что вы принесли в наш театр, в театры и зрителей по всему миру. Мы будем скучать по тебе", - говорится в сообщении.

Блум дебютировал на экране в 1983 году. Он известен по ролям в фильмах "Крокодил Данди", "Свидание вслепую", "Только между друзьями", "Я не знаю, как она это делает", "Похищение монет", сериалах "Моцарт в джунглях", "Закон и порядок", "Клан Сопрано", "Фрэйзер", "Ты" и других.



Всего Блум снялся в более чем 20 полнометражных фильмах и более чем 30 телесериалах.





With love and heavy hearts, Playwrights Horizons pays tribute to Mark Blum, a dear longtime friend and a consummate artist who passed this week. Thank you, Mark, for all you brought to our theater, and to theaters and audiences across the world. We will miss you. pic.twitter.com/NMVZFB5hPb