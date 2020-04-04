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  • За день на коронавірус у світі захворіли майже 100 тис. осіб. Дані на 4 квітня
04 квітня 2020, субота, 08:20 58
Світ 2020-04-04T10:15:02+03:00
Українські Новини
За день на коронавірус у світі захворіли майже 100 тис. осіб. Дані на 4 квітня

За день на коронавірус у світі захворіли майже 100 тис. осіб. Дані на 4 квітня

Валерия Драгомирова
США, Іспанія, Італія, Коронавірус, коронавірус у світі
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

І поки в Україні станом на 3 квітня зафіксували 1072 випадки коронавірусу, у світі кількість інфікованих Covid-19 складає 1 мільйон 100 тисяч осіб. Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса.

Так, згідно з даними, станом на ранок 4 квітня кількість хворих на коронавірус у всьому світі становить 1 099 389 осіб. Загинули 58 901 особа, вилікувались – 226 603.

На першому місці по захворюваності знаходиться США, де на коронавірус захворіли  277 953 осіб, загинуло – 7 152. Зазначимо, що за добу зафіксовано 32 413 нових випадків захворювання в країні.

На другому місці знаходиться Італія. Тут захворіли 119 827 людей (за добу - 4 585), і загинули 14 681 осіб.

На третьому місці Іспанія, яка майже наздогнала за випадками коронавірусу Італію. В Іспанії захворіли 119 199 осіб (7 134 за добу), всього в країні 11 198 летальних випадків.

На четвертому місці опинилася Німеччина. У країні 91 159 заражених (6 365 за добу), загинули 1 107 осіб.

У Китаї за добу зафіксували лише 62 випадки, всього – 82 518. Загинули 3 330 осіб (4 за останню добу).

Карта поширення коронавірусаКарта поширення коронавірусу

Як повідомляли Українські Новини, в Італії від коронавірусу померли вже 73 лікаря.

Крім того, як відрізнити симптоми COVID-19, грипу та "мудака".

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