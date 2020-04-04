За день на коронавірус у світі захворіли майже 100 тис. осіб. Дані на 4 квітня

І поки в Україні станом на 3 квітня зафіксували 1072 випадки коронавірусу, у світі кількість інфікованих Covid-19 складає 1 мільйон 100 тисяч осіб. Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса.

Так, згідно з даними, станом на ранок 4 квітня кількість хворих на коронавірус у всьому світі становить 1 099 389 осіб. Загинули 58 901 особа, вилікувались – 226 603.



На першому місці по захворюваності знаходиться США, де на коронавірус захворіли 277 953 осіб, загинуло – 7 152. Зазначимо, що за добу зафіксовано 32 413 нових випадків захворювання в країні.



На другому місці знаходиться Італія. Тут захворіли 119 827 людей (за добу - 4 585), і загинули 14 681 осіб.



На третьому місці Іспанія, яка майже наздогнала за випадками коронавірусу Італію. В Іспанії захворіли 119 199 осіб (7 134 за добу), всього в країні 11 198 летальних випадків.



На четвертому місці опинилася Німеччина. У країні 91 159 заражених (6 365 за добу), загинули 1 107 осіб.



У Китаї за добу зафіксували лише 62 випадки, всього – 82 518. Загинули 3 330 осіб (4 за останню добу).

Карта поширення коронавірусу

Як повідомляли Українські Новини, в Італії від коронавірусу померли вже 73 лікаря.



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