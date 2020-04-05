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05 квітня 2020, неділя, 06:00 36
Фінанси 2020-04-05T08:15:02+03:00
Українські Новини
Українців чекає новий курс долара. Аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину

Українців чекає новий курс долара. Аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину

Ярина Вацяк
Курс валют, курс долара, курс гривні, економічний прогноз, прогноз курсу валют
Гроші. Фото: bank.gov.ua
Гроші. Фото: bank.gov.ua

Курс гривні на міжбанку може опуститися до позначки 27,25 UAH/USD, але, швидше за все, цією ситуацією скористаються покупці, що призведе до нового зростання долара в той час, як в перших числах квітня курс гривні почав поступово зростати.

Про це заявив керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, пише OBOZREVATEL.

"Девальваційні ризики зберігаються, що пов'язано з падінням валютних надходжень у країну, економічним спадом і бюджетним дефіцитом. Питання щодо співпраці з МВФ хоча і рухається до вирішення, все ще не вирішено, як і ситуація з допомогою населенню, запаси якого стрімко вичерпуються", - розповів аналітик.

Він також підкреслив, що зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку. В умовах звуження ліквідності ринку, за його словами, навіть невеликі перекоси між попитом і пропозицією змінюють ситуацію.

"Аграрії заводять валюту для посівної, експортери також заводять валюту за підсумками кварталу. Настрої на світових ринках залишаються негативними. Рецесія фіксується у більшості країн, що в перспективі різко скоротить торговельну активність і український експорт в тому числі", - додав Шевчишин.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 2 квітня на 19,81 коп. до 27,8206 UAH/USD, курс купівлі знизився на 20,49 коп. до 27,2266 UAH/USD.

Тим часом, Кабінет Міністрів оприлюднив оновлені макропоказники на 2020 рік значно гірше раніше озвучених прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

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