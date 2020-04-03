Кількість хворих на коронавірус в Україні перевалила за тисячу

В Україні зафіксували 1072 випадки зараження коронавірусом, тільки за останні 12 годин підтверджено 130 нових випадків. Кількість померлих від захворювання збільшилася на 4 людини до 27. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

"За даними ЦОЗ, станом на 22:00 3 квітня в Україні 1072 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадки COVID-19. Всього в Україні зафіксовано 27 летальних випадків від COVID-19. Загалом 22 людини вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - йдеться в повідомленні.

Тим часом, Центр громадського здоров'я повідомляє, що з початку року надійшло 4 893 підозри на коронавірус, 3 566 з них - негативні, а 253 підозри перевіряються.

Статистика коронавірусу в Україні. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 м.

Не торкайтеся обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я.

Як повідомляли Українські Новини, у світі кількість заражених гна коронавірус за даними на 3 квітня досягла мільйона.

Раніше повідомлялося про те, що МОЗ ввів протокол лікування від коронавіруса.