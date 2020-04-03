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  • Зеленский пообещал жестко контролировать распределение медстредств в регионах с помощью СБУ
03 апреля 2020, пятница, 21:23 20
Политика 2020-04-03T21:31:03+03:00
Українські Новини
Зеленский пообещал жестко контролировать распределение медстредств в регионах с помощью СБУ

Зеленский пообещал жестко контролировать распределение медстредств в регионах с помощью СБУ

Ярина Вацяк
СБУ, Карантин, Маски, Коронавирус, Владимир Зеленский, тесты на коронавирус
СБУ. Фото: Facebook: СБУ
СБУ. Фото: Facebook: СБУ

Служба безопасности Украины будет контролировать распределение медстредств в регионах в то время, как  в Украине зафиксировали 942 случая заражения коронавирусом.

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Мной поставлено задание осуществлять жесткий контроль за тем, как распределяются медицинские средства и оборудование в регионах. К контролю будут привлечены сотрудники СБУ. Все, что мы получаем - мы все отдаем областям", - сказал он.

Президент отметил, что власть не даст придерживать и перепродавать медсредства, а СБУ будет контролировать достоверность передаваемой местными больницами информации об обстановке в регионах.

Как сообщали Українськi Новини, Украина в рамках гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом, которым в мире заразились больше миллиона человек, отправит бригаду медиков и поставит медицинский спирт в Италию.

Ранее США выделили Украине 1,2 млн долларов гуманитарной помощи для противодействия распространению коронавируса COVID-19.

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