Зеленский пообещал жестко контролировать распределение медстредств в регионах с помощью СБУ

Служба безопасности Украины будет контролировать распределение медстредств в регионах в то время, как в Украине зафиксировали 942 случая заражения коронавирусом.

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Мной поставлено задание осуществлять жесткий контроль за тем, как распределяются медицинские средства и оборудование в регионах. К контролю будут привлечены сотрудники СБУ. Все, что мы получаем - мы все отдаем областям", - сказал он.

Президент отметил, что власть не даст придерживать и перепродавать медсредства, а СБУ будет контролировать достоверность передаваемой местными больницами информации об обстановке в регионах.

Как сообщали Українськi Новини, Украина в рамках гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом, которым в мире заразились больше миллиона человек, отправит бригаду медиков и поставит медицинский спирт в Италию.

Ранее США выделили Украине 1,2 млн долларов гуманитарной помощи для противодействия распространению коронавируса COVID-19.