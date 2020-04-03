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03 апреля 2020, пятница, 18:52 285
Общество 2020-04-03T19:30:02+03:00
Українські Новини
В Киеве мобильные бригады будут делать экспресс-тесты людям с подозрением на коронавирус

В Киеве мобильные бригады будут делать экспресс-тесты людям с подозрением на коронавирус

Елена Новикова
Коронавирус, Экспресс-тесты, коронавирус в Киеве, тесты на коронавирус, ПЦР-тесты
ПЦР-тесты на корорнавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf
ПЦР-тесты на корорнавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf

Киевская городская государственная администрация запустила мобильные медицинские бригады по проведению сбора образцов биологических материалов от пациентов с подозрением на коронавирус, которым в Киеве заразилось 189 человек, методом экспресс-тестирования и полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

"На сегодняшний день такие бригады созданы во всех районах. Многие из них уже успели осуществить выезды и сделать анализы", - сказал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Согласно сообщению, приказом департамента здравоохранения КГГА определен алгоритм функционирования мобильных бригад от состава до обеспечения медицинских работников средствами индивидуальной защиты и тестами для экспресс-тестирования, сумками-холодильниками, комплектами для сбора образцов, дезинфицирующими растворами и антисептиками, пакетами для утилизации средств индивидуальной защиты.

Кроме этого, проведен ряд учредительных онлайн-совещаний и конференций с руководителями учреждений, на базе которых созданы бригады, в том числе с участием представителей Киевского городского лабораторного центра при Министерстве здравоохранения.

Также для медиков организовано обучение и подготовлены подробные видео-инструкции по сбору биоматериала от больных с подозрением на COVID-19.

В частности, инструкции по одеванию комплектов противоэпидемической одежды для биозащиты.

"Однако, подчеркиваю, что такие бригады выезжают к человеку с подозрением на инфицирование коронавирусной болезни исключительно при условии определения такой необходимости врачом, который наблюдает за состоянием пациента. Это не служба такси, которая по вашему требованию привезет вам домой медика, который сделает анализ. Прошу отнестись к этому с пониманием и придерживаться простого, но совершенно "рабочего" правила: заболели - оставайтесь дома и немедленно позвоните своему врачу, предоставив ему возможность позаботиться о вашем здоровье!", - подчеркнул Поворозник.

Как сообщали Українськi Новини, в киевских больницах лечат почти 400 человек с пневмонией.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве более 60 аппаратов ИВЛ в нерабочем состоянии.

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