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  • Количество инфицированных коронавирусом в Нидерландах превысило 15 тысяч
03 апреля 2020, пятница, 21:02 614
Мир 2020-04-03T21:03:07+03:00
Українські Новини
Количество инфицированных коронавирусом в Нидерландах превысило 15 тысяч

Количество инфицированных коронавирусом в Нидерландах превысило 15 тысяч

Елизавета Кесельман
Нидерланды, Эпидемия коронавируса, Борьба с коронавирусом, Коронавирус в Нидерландах
Нидерланды. Фото: pixabay
Нидерланды. Фото: pixabay

В Нидерландах, откуда была украдена картина Ван Гога, количество заболевших коронавирусом превысило 15 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы института Национального здравоохранения Нидерландов.

По данным ведомства, от инфекции COVID-19 умерли около 1, 5 тысяч человек. За последние сутки в стране подтвердили 1026 новых случаев заболевания, а точное количество заболевших составляет 15 723 человека.

При этом в институте отметили сокращение темпа увеличения новых случаев заболевания после введения правительством ограничительных мер.

"Число принятых в больницы пациентов и число смертей увеличиваются медленнее, чем можно было бы ожидать без мер. Однако требуются дополнительные усилия для того, чтобы замедлить распространение коронавируса", - отметили в Министерстве здравоохранения.

Как сообщали Українські Новини, в Италии от коронавируса умерли уже 73 врача. 

Кроме того, в ООН заявили, что пандемия коронавируса грозит масштабным голодом по всему миру. 

Тем временем, в Северной Корее не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом. Другие страны считают это ложью.

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