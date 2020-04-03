Количество инфицированных коронавирусом в Нидерландах превысило 15 тысяч

В Нидерландах, откуда была украдена картина Ван Гога, количество заболевших коронавирусом превысило 15 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы института Национального здравоохранения Нидерландов.

По данным ведомства, от инфекции COVID-19 умерли около 1, 5 тысяч человек. За последние сутки в стране подтвердили 1026 новых случаев заболевания, а точное количество заболевших составляет 15 723 человека.

При этом в институте отметили сокращение темпа увеличения новых случаев заболевания после введения правительством ограничительных мер.

"Число принятых в больницы пациентов и число смертей увеличиваются медленнее, чем можно было бы ожидать без мер. Однако требуются дополнительные усилия для того, чтобы замедлить распространение коронавируса", - отметили в Министерстве здравоохранения.

Как сообщали Українські Новини, в Италии от коронавируса умерли уже 73 врача.

Кроме того, в ООН заявили, что пандемия коронавируса грозит масштабным голодом по всему миру.

Тем временем, в Северной Корее не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом. Другие страны считают это ложью.