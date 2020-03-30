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30 марта 2020, понедельник, 19:19 20
Мир 2020-03-30T19:27:48+03:00
Українські Новини
Из закрытого музея в Нидерландах украли картину Ван Гога

Из закрытого музея в Нидерландах украли картину Ван Гога

Елизавета Кесельман
Кража, Нидерланды, Ван Гог, Кража картин в Нидерландах
Картина Винсента Ван Гога
Картина Винсента Ван Гога "Весенний сад".Фото: Википедия

В связи с пандемией коронавируса Нидерланды объявили карантин, и закрыли все ТРЦ и общественные заведения. Во время закрытия музея Зингера Ларена в Амстердаме, из галереи была украдена картина известноого художника Винсента Ван Гога "Весенний сад", датируемая 1884 годом. Об этом передает Reuters.

Как рассказал директор музея Эверт Ван Ос, картина была украдена в понедельник, 30 марта. Кто украл полотно – на данный момент неизвестно.

Грабители проникли в музей ночное время, выломав входную дверь. Они украли только картину Ван Гога, которая выставлялась в Зингере с 14 января и должна была оставаться там до 10 мая. 

На картине изображен сад священника в Нойнене. Онабыла предоставлена ​​в аренду в Музее Гронингер в Нидерландах.

В руководстве заявили, что безопасность музея полностью соответствовала протоколу.

Как сообщали Українскі Новини, в 2012 году в Нидерландах из Роттердамского музея украли картину Пабло Пикассо"Tête d'Arlequin" Кунстхала. В 2018 году ее нашли в Румынии. 

Тем временем, картина Бэнкси "самоуничтожилась" сразу после продажи на аукционе Sotheby's за миллион фунтов.

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