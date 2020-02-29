Петрик Пяточкин возвращается: вышел трейлер нового мультфильма

В то время, как по мотивам "Тома и Джерри" решили снять полнометражный комедийный мультфильм, вышел трейлер анимационного фильма "23 образа Петрика Пяточкина" студии "КАПИ", релиз которого планируется на декабрь 2021 года.

"23 образа Петрика Пяточкина" (международное название - Trouble Nubble Gum) - это история, которая учит ребенка прощать, исправлять собственные ошибки и верить в дружбу. В основу сценария легла книга Натальи Гузеевой "23 образа Петрика Пяточкина". Режиссером мультфильма выступает Ростислав Гарбар, продюсер - Михаил Маргулис, пишет "Нове українське кіно".

Кроме того, полнометражный анимационный фильм студии "КАПИ" "23 образа Петрика Пяточкина" отобранный от Украины для участия в питчинге на 21 международном форуме Cartoon Movie, который состоится в Бордо (Франция) с 3 по 5 марта 2020. Проект представит его автор - Михаил Маргулис.

"23 образа Петрика Пяточкина" стал единственным украинским 3D анимационным фильмом, который смог преодолеть конкуренцию и был отобран оргкомитетом для участия в питчинге. Анимация создается по сценарию Натальи Гузеевой ("Капитошка", "Как Петя Пяточкин слоников считал", "Миша і Дзвінка") при поддержке Министерства культуры Украины.

Cartoon Movie - одно из ведущих событий Европы для специалистов анимационной индустрии. Ежегодно форум собирает профессионалов со всего мира, которые на питчинг-сессиях представляют лучшие европейские полнометражные анимационные проекты текущего года и находят инвесторов, копродюсеров и дистрибьюторов.

За время существования Cartoon Movie, 349 мультфильмов получили финансирование на общую сумму более 2,4 млрд евро.

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