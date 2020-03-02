В украинский прокат выходит романтическая комедия "Одной волшебной ночью"

В то время, как с 27 февраля в кинотеатрах идет триллер "Против всех врагов: История Джин Сиберг", 5 марта в украинский прокат выходит французская романтическая комедия "Одной волшебной ночью" Кристофа Оноре с Кьярой Мастроянни. Мировая премьера ленты состоялась в рамках программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Кьяра Мастроянни была признана лучшей актрисой секции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ArthouseTraffic.

Главная героиня фильма – Мария – парижанка. Она наслаждается свободой и мужским вниманием, будучи замужем. Пока однажды муж не уличает ее в многочисленных изменах. После ссоры с супругом Мария снимает номер в гостинице прямо напротив своей квартиры, наблюдая в окно за мужем и вспоминая их историю любви. У нее есть лишь одна волшебная ночь, чтобы разобраться в себе и решить, что делать дальше, но непрошенных советчиков оказывается неожиданно много: супруг, помолодевший на 20 лет, толпа бывших любовников, родственники и даже здравый смысл в лихом образе французского шансонье.

Кадр из фильма "Одно волшебной ночью". Фото: ArthouseTraffic

В главной роли – муза Кристофа Оноре, дочь Марчелло Мастроянни и Катрин Денев – Кьяра Мастроянни, а также звезды французского кино – Кароль Буке и Венсан Лакост. Роль супруга Марии в фильме исполнил бывший муж Кьяры Мастроянни, певец и актер Бенжамен Бьоле.

Кристоф Оноре – французский режиссер, известный в первую очередь по романтическим комедиям и мелодрамам, снятым с его любимыми актерами – Луи Гаррелем и Кьярой Мастроянни. Среди них – хиты нулевых "Все песни только о любви", "Моя девочка не хочет" и "Прекрасная смоковница". По словам режиссера, создавая сценарий "Одной волшебной ночью", он вдохновлялся классическими фильмами о браке.

"Я часто натыкался на работы Саши Гитри, Ингмара Бергмана, Вуди Аллена, и каждый из них, сам того не зная, и с чувством братства, которое испытывал только я, позволил мне уловить специфический облик этого нового фильма", — рассказывает Кристоф Оноре.

Картина также наполнена музыкой, как и знаменитые французские мюзиклы Жака Деми, – в саундтреке звучат Скарлатти и Барри Манилоу, а также заглавный хит – Desormais Шарля Азнавура.



В Украине фильм впервые был показан на ежегодном фестивале "Вечера французского кино".

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