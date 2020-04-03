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03 апреля 2020, пятница, 20:08 1339
Силовые структуры 2020-04-03T21:30:48+03:00
Українські Новини
СБУ предупредила незаконный вывоз 10 тысяч масок в Евросоюз

СБУ предупредила незаконный вывоз 10 тысяч масок в Евросоюз

Елена Новикова
СБУ, ЕС, Контрабанда, Маски, Респираторные маски
Маска. Фото: pixabay
Маска. Фото: pixabay

Служба безопасности Украины предупредила незаконный экспорт более 10 тыс. масок в Европейский союз, в то время, как в Украине действует запрет на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"По информации СБУ, в ближайшее время делец планировал переправить более 10 тыс. респираторных масок", - говорится в нем.

Согласно сообщению, в Черкасской области СБУ блокировала механизм незаконного вывоза из страны масштабной партии запрещенных правительством к экспорту товаров противоэпидемического назначения.

Оперативники спецслужбы установили, что местный житель, несмотря на введенные ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией, наладил поставки масок в одну из стран Евросоюза.

Правоохранители перехватили очередное международное почтовое отправление, сформированное злоумышленником.

Во время таможенного досмотра была обнаружена партия медицинских масок.

"Европейским клиентам он выставил "ценник" в 2,5 евро за штуку", - добавлено в сообщении.

По предварительным подсчетам злоумышленник планировал нажиться на более 700 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 17 марта Национальная полиция задержала 3 подозреваемых в вооруженной краже у предпринимателя 100 тыс. медицинских масок.

Ранее пограничники задержали контрабанду медицинских масок на украинско-польской границе в Волынской области.

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