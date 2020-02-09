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09 февраля 2020, воскресенье, 19:50 799
Общество 2020-02-09T19:51:29+02:00
Українські Новини
В новом приложении "Дія" не все украинцы получили электронные удостоверения

В новом приложении "Дія" не все украинцы получили электронные удостоверения

Таня Войтюк
приложение
Приложение
Приложение "Дія"

После того, как 6 февраля официально запустили приложения "Дія", не всем украинцам удалось загрузить цифровые копии водительских документов в государственное мобильное приложение. 

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации в Украине.

Во время работы над приложением выяснилось, что лишь 2,5 миллиона украинских водителей имеют полные и корректные записи в Едином государственном реестре транспортных средств МВД, поэтому они без проблем смогли получить электронное удостоверение. Однако в Украине остается еще семь миллионов граждан с водительским удостоверением.

Стоит отметить, что Единый государственный реестр транспортных средств МВД сформировался 7 лет назад, поэтому полные и достоверные записи были в основном у граждан, которые получили водительское после 2013 года.

"Наиболее эффективным решением оказалась синхронизация реестров - Транспортного и Демографического. Мы сверили данные о гражданах, имеющих водительское удостоверение в обоих реестрах, и подтянули фотографии Демографического реестра в соответствующие записи Транспортного реестра, где этих фотографий не было. Такой шаг сработал только с гражданами, имеющими биометрический загранпаспорт или ID-карту. Потенциальная аудитория мобильного приложения расширилась до 5,5 миллиона водителей", - заявили в Минцифры.

Еще одной проблемой при оцифровке документов стало то, что некоторые в некоторых регионах реестры велись в бумажном виде или в таблицах и устаревших базах данных. Это привело к большому количеству ошибок при формировании единого реестра.

"Чтобы убедиться в достоверности документов, необходимым этапом является дополнительная их верификация. Для этого мы ввели в приложении необходимую возможность: "Дія" дает пользователю ссылку на Электронный кабинет водителя, в котором можно быстро авторизоваться с помощью BankID. Там водителю предложат загрузить фото с обеих сторон документа , что требует дополнительной верификации, а также заполнить небольшую форму. Заявка направляется в сервисный центр МВД, и после успешной проверки водитель получает желаемый доступ к "Діє", - добавили в Минцифры.

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Как сообщали Українські Новини, пассажиры при посадке в поезд могут предъявлять электронное удостоверение в приложении "Дія".

Также в Минцифры показали первую статистику приложения "Дія".

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