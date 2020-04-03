підписатися на розсилку
27.35 27.8
29.65 30.4
˟
03 квітня 2020, пʼятниця, 18:57 19
Суспільство 2020-04-03T20:45:02+03:00
Українські Новини
У Києві мобільні бригади робитимуть експрес-тести людям з підозрою на коронавірус

У Києві мобільні бригади робитимуть експрес-тести людям з підозрою на коронавірус

Елена Новикова
Коронавірус, Експрес-тест, коронавірус в Києві, тести на коронавірус, ПЛР-тести
ПЛР тести на корорнавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf
ПЛР тести на корорнавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf

Київська міська державна адміністрація запустила мобільні медичні бригади по проведенню збору зразків біологічних матеріалів від пацієнтів з підозрою на коронавірус, яким у Києві заразилося 189 осіб, методом експрес-тестування та полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби КМДА, передають Українські Новини.

"На сьогоднішній день такі бригади створені у всіх районах. Багато з них вже встигли здійснити виїзди та зробити аналізи", - сказав заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Згідно з повідомленням, наказом департаменту охорони здоров'я КМДА визначено алгоритм функціонування мобільних бригад від складу до забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту і тестами для експрес-тестування, сумками-холодильниками, комплектами для збору зразків, дезінфікуючими розчинами і антисептиками, пакетами для утилізації засобів індивідуального захисту.

Крім цього, проведено ряд установчих онлайн-нарад і конференцій з керівниками установ, на базі яких створені бригади, в тому числі за участю представників Київської міської лабораторного центру при Міністерстві охорони здоров'я.

Також для медиків організовано навчання та підготовлені докладні відео-інструкції по збору біоматеріалу від хворих з підозрою на COVID-19.

Зокрема, інструкції з одягання комплектів протиепідемічної одягу для біозахисту.

"Однак, наголошую, що такі бригади виїжджають до людини з підозрою на інфікування коронавірусною хворобою тільки за умови визначення такої необхідності лікарем, який спостерігає за станом пацієнта. Це не служба таксі, яка на вашу вимогу привезе вам додому медика, який зробить аналіз. Прошу поставитися до цього з розумінням і дотримуватися простого, але абсолютно "робочого" правила: захворіли - залишайтеся удома і негайно зателефонуйте своєму лікарю, надавши йому можливість подбати про ваше здоров'я!" - підкреслив Поворозник.

Як повідомляли Українські Новини, у київських лікарнях лікують майже 400 чоловік з пневмонією.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві більше 60 апаратів ШВЛ в неробочому стані.

Більше новин про: Коронавірус Експрес-тест коронавірус в Києві тести на коронавірус ПЛР-тести

На території "ЛНР" померли 13 осіб з ознаками коро...
Кому і коли потрібно робити експрес-тести на корон...
У Києві від коронавірусу загинули вже троє людей, ...
За день МОЗ отримав майже 600 підозр на коронавіру...
Кабмін оприлюднив останні макропоказники на 2020 значно гірші озвучених Шмигалем
Кабмін зобов'язав громадян старше 60 років самоізолюватися
Новини
Депутат Ради Горбенко одужав після коронавірусу 20:32
СБУ попередила незаконне вивезення 10 тисяч масок в Євросоюз 20:13
Кабмін оприлюднив останні макропоказники на 2020 значно гірші озвучених Шмигалем 20:11
На території "ЛНР" померли 13 осіб з ознаками коронавірусу, - СБУ 19:49
Давно такого не було: НБУ купив на міжбанку 150 млн доларів 19:48
більше новин
Посилення карантину: в Україні обмежать час перебування на вулиці 23:46
Інвестиційний аналітик розповів, як зберегти свої гроші під час кризи 20:49
МОЗ ввів єдиний протокол лікування хворих COVID-19 18:41 Документ
"Комфортне" житло досягло 46% ринку: забудовник сам визначає клас 10:59 Прес-реліз
Агрохолдинг Олега Бахматюка виділяє лікарням 20 млн гривень на боротьбу з коронавірусом 11:33
більше новин
Через схеми з ПДВ держбюджет втрачає 5 млрд гривень щомісяця, - Уманський 16:22
Українцям заборонили перебувати на вулиці без документів 14:04 Інфографіка
Що тепер заборонено робити на вулиці і в громадських місцях. Повний список обмежень Кабміну 15:00
"Контрабас" як ішов, так і йде, - Уманський розкритикував Нефьодова та роботу митниці 18:17
МОЗ ввів єдиний протокол лікування хворих COVID-19 18:41 Документ
більше новин
Що таке громадське місце під час карантину. Роз'яснення юриста
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok