У Києві мобільні бригади робитимуть експрес-тести людям з підозрою на коронавірус

Київська міська державна адміністрація запустила мобільні медичні бригади по проведенню збору зразків біологічних матеріалів від пацієнтів з підозрою на коронавірус, яким у Києві заразилося 189 осіб, методом експрес-тестування та полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби КМДА, передають Українські Новини.

"На сьогоднішній день такі бригади створені у всіх районах. Багато з них вже встигли здійснити виїзди та зробити аналізи", - сказав заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Згідно з повідомленням, наказом департаменту охорони здоров'я КМДА визначено алгоритм функціонування мобільних бригад від складу до забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту і тестами для експрес-тестування, сумками-холодильниками, комплектами для збору зразків, дезінфікуючими розчинами і антисептиками, пакетами для утилізації засобів індивідуального захисту.

Крім цього, проведено ряд установчих онлайн-нарад і конференцій з керівниками установ, на базі яких створені бригади, в тому числі за участю представників Київської міської лабораторного центру при Міністерстві охорони здоров'я.

Також для медиків організовано навчання та підготовлені докладні відео-інструкції по збору біоматеріалу від хворих з підозрою на COVID-19.

Зокрема, інструкції з одягання комплектів протиепідемічної одягу для біозахисту.

"Однак, наголошую, що такі бригади виїжджають до людини з підозрою на інфікування коронавірусною хворобою тільки за умови визначення такої необхідності лікарем, який спостерігає за станом пацієнта. Це не служба таксі, яка на вашу вимогу привезе вам додому медика, який зробить аналіз. Прошу поставитися до цього з розумінням і дотримуватися простого, але абсолютно "робочого" правила: захворіли - залишайтеся удома і негайно зателефонуйте своєму лікарю, надавши йому можливість подбати про ваше здоров'я!" - підкреслив Поворозник.

Як повідомляли Українські Новини, у київських лікарнях лікують майже 400 чоловік з пневмонією.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві більше 60 апаратів ШВЛ в неробочому стані.