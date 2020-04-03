Продажи товаров для фитнеса выросли на 250%: что покупают украинцы на карантине

Интернет-магазин Rozetka.ua констатирует рост спроса на товары для фитнеса на 250% после начала карантина в то время, как в Украине запретили ходить по улице группами более двух человек.

Об этом сообщил совладелец Rozetka.ua Владислав Чечеткин в интервью порталу MC.Today, передают Українськi Новини.

"Больше покупают продукты питания и бытовую химию. Мы наблюдаем небывалый рост продаж товаров для фитнеса - на 250%. Еще на 280% популярнее стали товары для творчества, на 156% - настольные игры и на 40% - книги. Интерес покупателей к бытовой технике и электронике снизился на 37%", - сказал он.

При этом компания столкнулась с перегрузкой контакт-центров и нехваткой курьеров.

По словам Чечеткина, в компании работает около 4 тыс. сотрудников, часть из которых отправлены на удаленную работу в первый день карантина.

"Никого из них не увольняли. Зарплаты также не сокращали и не планируем в ближайшее время. Средств хватает, поэтому будем до последнего удерживать на привычном уровне", - прокомментировал бизнесмен.

Он отметил, что с начала карантина появилась статья расходов на закупку средств индивидуальной защиты и санитайзеров, а также на организацию трансфера сотрудников, однако затраты на операционную деятельность компании полностью покрываются.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль допускает ослабление карантинных мер к концу апреля.

Тем временем Кабмин запретил пребывание граждан в общественных местах без защитной маски с 6 апреля. Правительством также введен запрет на посещение спортивных и детских площадок, парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон.