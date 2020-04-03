підписатися на розсилку
27.35 27.8
29.65 30.4
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Продажі товарів для фітнесу зросли на 250%: що купують українці на карантині
03 квітня 2020, пʼятниця, 17:39 16
Економіка 2020-04-03T18:30:02+03:00
Українські Новини
Продажі товарів для фітнесу зросли на 250%: що купують українці на карантині

Продажі товарів для фітнесу зросли на 250%: що купують українці на карантині

Ярина Вацяк
Rozetka.ua, фітнес, товари для творчості
Товари для фітнесу. Фото: pixabay.com
Товари для фітнесу. Фото: pixabay.com

Інтернет-магазин Rozetka.ua констатує зростання попиту на товари для фітнесу на 250% після початку карантину в той час, як в Україні заборонили ходити по вулиці групами більше двох осіб.

Про це повідомив співвласник Rozetka.ua Владислав Чечоткін в інтерв'ю порталу MC.Today, передають Українські Новини.

"Більше купують продукти харчування та побутову хімію. Ми спостерігаємо небувалий зріст продажів товарів для фітнесу - на 250%. Ще на 280% популярнішими стали товари для творчості, на 156% - настільні ігри і на 40% - книги. Інтерес покупців до побутової техніки та електроніки знизився на 37%", - сказав він.

При цьому компанія зіткнулася з перевантаженням контакт-центрів і браком кур'єрів.

За словами Чечоткіна, в компанії працює близько 4 тис. співробітників, частину з яких було відправлено на віддалену роботу в перший день карантину.

"Нікого з них не звільняли. Зарплати також не скорочували і не плануємо найближчим часом. Коштів вистачає, тому будемо до останнього утримувати на звичному рівні", - прокоментував бізнесмен.

Він зазначив, що з початку карантину з'явилася стаття видатків на закупівлю засобів індивідуального захисту і санитайзеров, а також на організацію трансферу співробітників, однак витрати на операційну діяльність компанії повністю покриваються.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль допускає ослаблення карантинних заходів до кінця квітня.

Тим часом Кабмін заборонив перебування громадян в громадських місцях без захисної маски з 6 квітня. Урядом також введено заборону на відвідування дитячих і спортивних майданчиків, парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон.

Більше новин про: Rozetka.ua фітнес товари для творчості

Що тепер заборонено робити на вулиці і в громадських місцях. Повний список обмежень Кабміну
Україна відправить в Італію бригаду медиків і медспирт в рамках гуманітарної допомоги
Новини
Суд стягнув до держбюджету 80 млн гривень застави за екс-депутата Ради Микитася та призначив новий 18:24
Кабмін зобов'язав громадян старше 60 років самоізолюватися 18:18
ДМЗ планує ініціювати режим санації 18:16
Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися 18:08
Україна відправить в Італію бригаду медиків і медспирт в рамках гуманітарної допомоги 17:58
більше новин
Посилення карантину: в Україні обмежать час перебування на вулиці 23:46
Інвестиційний аналітик розповів, як зберегти свої гроші під час кризи 20:49
МОЗ ввів єдиний протокол лікування хворих COVID-19 18:41 Документ
"Комфортне" житло досягло 46% ринку: забудовник сам визначає клас 10:59 Прес-реліз
Агрохолдинг Олега Бахматюка виділяє лікарням 20 млн гривень на боротьбу з коронавірусом 11:33
більше новин
Через схеми з ПДВ держбюджет втрачає 5 млрд гривень щомісяця, - Уманський 16:22
"Контрабас" як ішов, так і йде, - Уманський розкритикував Нефьодова та роботу митниці 18:17
МОЗ ввів єдиний протокол лікування хворих COVID-19 18:41 Документ
Що тепер заборонено робити на вулиці і в громадських місцях. Повний список обмежень Кабміну 15:00
З 24 апаратів ШВЛ тільки 2 призначені для хворих з COVID-19, — результати перевірки київської лікарні 19:40
більше новин
Що таке громадське місце під час карантину. Роз'яснення юриста
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok