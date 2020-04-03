Продажі товарів для фітнесу зросли на 250%: що купують українці на карантині

Інтернет-магазин Rozetka.ua констатує зростання попиту на товари для фітнесу на 250% після початку карантину в той час, як в Україні заборонили ходити по вулиці групами більше двох осіб.

Про це повідомив співвласник Rozetka.ua Владислав Чечоткін в інтерв'ю порталу MC.Today, передають Українські Новини.

"Більше купують продукти харчування та побутову хімію. Ми спостерігаємо небувалий зріст продажів товарів для фітнесу - на 250%. Ще на 280% популярнішими стали товари для творчості, на 156% - настільні ігри і на 40% - книги. Інтерес покупців до побутової техніки та електроніки знизився на 37%", - сказав він.

При цьому компанія зіткнулася з перевантаженням контакт-центрів і браком кур'єрів.

За словами Чечоткіна, в компанії працює близько 4 тис. співробітників, частину з яких було відправлено на віддалену роботу в перший день карантину.

"Нікого з них не звільняли. Зарплати також не скорочували і не плануємо найближчим часом. Коштів вистачає, тому будемо до останнього утримувати на звичному рівні", - прокоментував бізнесмен.

Він зазначив, що з початку карантину з'явилася стаття видатків на закупівлю засобів індивідуального захисту і санитайзеров, а також на організацію трансферу співробітників, однак витрати на операційну діяльність компанії повністю покриваються.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль допускає ослаблення карантинних заходів до кінця квітня.

Тим часом Кабмін заборонив перебування громадян в громадських місцях без захисної маски з 6 квітня. Урядом також введено заборону на відвідування дитячих і спортивних майданчиків, парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон.