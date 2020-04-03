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03 квітня 2020, пʼятниця, 17:58 13
Президент 2020-04-03T18:30:01+03:00
Українські Новини
Україна відправить в Італію бригаду медиків і медспирт в рамках гуманітарної допомоги

Україна відправить в Італію бригаду медиків і медспирт в рамках гуманітарної допомоги

Елена Новикова
Володимир Зеленський, Гуманітарна допомога, Коронавірус, коронавірус в Італії, Медичні працівники, Медицинський спирт
Лікар. Фото: freepik
Лікар. Фото: freepik

Україна в рамках гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом, яким у світі заразилися більше мільйона осіб, відправить бригаду медиків і поставить медичний спирт в Італію.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Президента, передають Українські Новини.

3 квітня Президент Володимир Зеленський доручив Каинету Міністрів забезпечити надання Італії гуманітарної допомоги.

Про яку саме допомогу йдеться в оприлюдненому документі не зазначено.

"Документом передбачається, що бригада українських медиків відправиться в Італію для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 та обміну досвідом... До того ж на наступному тижні планується поставка в Італію медичного спирту, обсяг якої буде визначатися з урахуванням потреб внутрішнього українського ринку", - уточнила прес-служба Президента.

Медикам Україна забезпечить оплату праці та необхідний захист, а Італія - проживання та харчування.

"Українські фахівці отримають неоціненний досвід, поки у нас немає піку хвороби. І повернуться, коли будуть найбільш затребувані будинку. Цей досвід не можна нічим замінити. За цей час ми просунемося вперед в лікуванні COVID-19 і будемо мати фахівців, які вивчать різні випадки лікування в Італії. У лікарів буде кращий захист, усі спецзасоби: надійні захисні костюми, окуляри, досить рукавичок, маски. Це взаємна допомога, адже Італія теж надасть свою допомогу. Ми координуемся в цьому", - сказав Зеленський.

Частина лікарів буде визначена Міністерством охорони здоров'я, інші - Міністерством внутрішніх справ.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 10:00 3 квітня в Україні зафіксували 942 випадки зараження коронавірусом.

Раніше повідомлялося про те, що чотири українки померли в Італії від коронавіруса.

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