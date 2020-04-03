Для приема платежек за электроэнергию на время карантина организуют работу передвижных пунктов

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена поручить поставщикам электроэнергии организовать работу передвижных пунктов приема платежей потребителей, в то время, как запретили отключать электричество и газ на стратегически важных объектах на время карантина.

Об этом свидетельствуют материалы к заседанию комиссии 8 апреля, передают Українські Новини.

Согласно материалам, ряд поставщиков универсальных услуг сообщили НКРЭКУ, что в связи с внедрением ограничений и запретов для борьбы с распространением коронавирусной инфекции ожидается снижение поступлений денежных средств от физических лиц за потребленную электроэнергию, чья доля в потреблении электроэнергии составляет 65-80%.

Также поставщики универсальных услуг обратились к НКРЭКУ с просьбой принять решение касательно запрета применения к ним штрафных санкций за несвоевременную или неполную оплату за предоставленные услуги, а также запретить объявлять поставщикам универсальных услуг "преддефолтное" или "дефолтное" состояние на протяжении карантина.

В свою очередь НКРЭКУ намерена поручить оператору системы передачи национальной энергетической компании "Укрэнерго" не применять к поставщикам универсальных услуг штрафных санкций и наперен запретить "Укрэнерго" объявлять поставщикам универсальных услуг "преддефолтное" или "дефолтное" состояние.

Также НКРЭКУ намерена поручить поставщикам электроэнергии организовать работу передвижных пунктов приема платежей за электроэнергию и провести разъяснительную работу для всех категорий потребителей.

Как сообщали Українські Новини, трубно-колесный холдинг "Интерпайп" заявил, что цена электроэнергии в последнюю неделю марта выросла на 35% по отношению к февралю.

25 марта Кабмин продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.