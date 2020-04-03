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  • Для приема платежек за электроэнергию на время карантина организуют работу передвижных пунктов
03 апреля 2020, пятница, 16:35 748
Экономика 2020-04-03T16:51:23+03:00
Українські Новини
Для приема платежек за электроэнергию на время карантина организуют работу передвижных пунктов

Для приема платежек за электроэнергию на время карантина организуют работу передвижных пунктов

Ярина Вацяк
Электроэнергия, Карантин, НКРЭКУ, Платежки, Коммуналка
Платежки. Фото: bank.gov.ua
Платежки. Фото: bank.gov.ua

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена поручить поставщикам электроэнергии организовать работу передвижных пунктов приема платежей потребителей, в то время, как запретили отключать электричество и газ на стратегически важных объектах на время карантина. 

Об этом свидетельствуют материалы к заседанию комиссии 8 апреля, передают Українські Новини.

Согласно материалам, ряд поставщиков универсальных услуг сообщили НКРЭКУ, что в связи с внедрением ограничений и запретов для борьбы с распространением коронавирусной инфекции ожидается снижение поступлений денежных средств от физических лиц за потребленную электроэнергию, чья доля в потреблении электроэнергии составляет 65-80%.

Также поставщики универсальных услуг обратились к НКРЭКУ с просьбой принять решение касательно запрета применения к ним штрафных санкций за несвоевременную или неполную оплату за предоставленные услуги, а также запретить объявлять поставщикам универсальных услуг "преддефолтное" или "дефолтное" состояние на протяжении карантина.

В свою очередь НКРЭКУ намерена поручить оператору системы передачи национальной энергетической компании "Укрэнерго" не применять к поставщикам универсальных услуг штрафных санкций и наперен запретить "Укрэнерго" объявлять поставщикам универсальных услуг "преддефолтное" или "дефолтное" состояние.

Также НКРЭКУ намерена поручить поставщикам электроэнергии организовать работу передвижных пунктов приема платежей за электроэнергию и провести разъяснительную работу для всех категорий потребителей.

Как сообщали Українські Новини, трубно-колесный холдинг "Интерпайп" заявил, что цена электроэнергии в последнюю неделю марта выросла на 35% по отношению к февралю.

25 марта Кабмин продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.

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