Кабмин запретил посещать учреждения, предоставляющие паллиативную помощь и соцуслуги

Кабинет Министров запретил на время карантина из-за коронавируса посещение учреждений и заведений, предоставляющих паллиативную помощь, социальной защиты, а также запретил перемещение группой лиц из более 2 человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей.

Об этом говорится в опубликованных премьер-министром Денисом Шмыгалем в Telegram-канале введенных ограничительных карантинных мерах, передают Українськi Новини.

Так, Кабмин запретил посещение учреждений и заведений, предоставляющих паллиативную помощь, социальной защиты, а также учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги.

Новые ограничения на время карантина

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин запретил пребывание граждан в общественных местах без защитной маски с 6 апреля. Правительством также введен запрет на посещение спортивных и детских площадок, парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон.

Кроме того, Кабинет Министров запретил пребывание на улицах без подтверждающих личность документов.