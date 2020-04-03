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03 апреля 2020, пятница, 15:08 282
Кабмин 2020-04-03T16:00:02+03:00
Українські Новини
Кабмин запретил посещать учреждения, предоставляющие паллиативную помощь и соцуслуги

Кабмин запретил посещать учреждения, предоставляющие паллиативную помощь и соцуслуги

Ярина Вацяк
Кабмин, Карантин, Коронавирус, запреты, паллиативная помощь, соцзащита
Карантин. Фото: golos.ua
Карантин. Фото: golos.ua

Кабинет Министров запретил на время карантина из-за коронавируса посещение учреждений и заведений, предоставляющих паллиативную помощь, социальной защиты, а также запретил перемещение группой лиц из более 2 человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей.

Об этом говорится в опубликованных премьер-министром Денисом Шмыгалем в Telegram-канале введенных ограничительных карантинных мерах, передают Українськi Новини.

Так, Кабмин запретил посещение учреждений и заведений, предоставляющих паллиативную помощь, социальной защиты, а также учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги.

Новые ограничения на время карантина Новые ограничения на время карантина

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин запретил пребывание граждан в общественных местах без защитной маски с 6 апреля. Правительством также введен запрет на посещение спортивных и детских площадок, парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон.

Кроме того, Кабинет Министров запретил пребывание на улицах без подтверждающих личность документов.

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