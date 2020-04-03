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03 квітня 2020, пʼятниця, 15:04 12
Кабмін 2020-04-03T18:15:03+03:00
Українські Новини
На час карантину заборонили відключати електрику і газ на стратегічно важливих об'єктах

На час карантину заборонили відключати електрику і газ на стратегічно важливих об'єктах

Таня Войтюк
Карантин, Нафтогаз, Кабмін, Карантин в Україні
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Кабінет Міністрів затвердив новий перелік обмежень в країні, в числі яких-заборона на відключення електроенергії водоканалам і шахтам і припинення газопостачання виробникам тепла до 24 квітня.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 2 квітня №255, передають Українські Новини.

"Заборонити постачальникам електроенергії, операторам систем розподілу електроенергії здійснювати відключення і обмеження нижче технологічного мінімуму споживання електроенергії підприємств централізованого водопостачання і водовідведення незалежно від форми власності, вугледобувних підприємств", - йдеться в ньому.

Крім того, Кабмін заборонив постачальникам газу припиняти постачання ресурсу виробникам теплової та електричної енергії незалежно від форми власності.

Також Кабмін зобов'язав Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" укласти договір з виробником теплової або електричної енергії про постачання газу в разі його звернення.

Також "Нафтогаз" зобов'язаний здійснювати поставки газу незалежно від стану виконання умов щодо розрахунків.

Повний перелік обмежень на час карантину в Україні. Інфографіка: КабмінПовний перелік обмежень на час карантину в Україні. Інфографіка: Кабмін

Як повідомляли Українські Новини, на карантині за пікніки в парку будуть штрафи до 3,4 тис. гривень.

Також українцям з 6 квітня заборонять з'являтися в громадських місцях без маски.

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