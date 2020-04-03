Правозащитник Захаров за введение чрезвычайного положения

Председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров выступает за введение чрезвычайного положения без комендантского часа.

Об этом он сообщил в комментарии Українським Новинам.

Захаров отметил, что его отношение к ограничениям двоякое. Он напомнил, что в ст. 64 Конституции значится, что права и свободы человека не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных самой Конституцией.

В законе говорится, что в условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений. При этом в Конституции также указан перечень прав и свобод, которые не могут быть ограничены.

"Из этой нормы следует, что многие права, которые сейчас реально ограничивают, - на свободу совести, свободу передвижения, образования и многие другие, - это можно делать, но только при введении режима чрезвычайного положения. И поскольку он не введен, эти действия незаконны. В то же время я понимаю, что эти действия оправданы, поскольку цель их – ни что иное, как оградить людей от заболевания Covid-19, и все ограничения диктуются этим мотивом. И в большинстве своем они разумны, хотя в отношении отдельных мер можно спорить", - сказал правозащитник.

Он подчеркнул, что должностные лица неправильно трактуют некоторые понятия.

"Я уже столкнулся с тем, что понятие "общественное место" трактуют неправильно, даже спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко сказал, что улица – это общественное место, хотя улица на самом деле не является общественным местом. Если посмотреть по законодательству, что это такое, то речь идет о местах, в которых люди собираются. Лифты, подъезды, остановки транспорта и разные публичные места типа ресторанов и баров, парков, мест отдыха – это действительно общественные места, но улица – нет", - считает Захаров.

Также он считает, что прогулка в парке может быть безопасной и без маски.

"Непонятно, почему запрещено бывать в парках, непонятно, почему нужно все время вне дома находиться в маске. Ведь вирус опасен при контактах с дистанцией меньше 2 метров, вот тогда и маска, и очки, и перчатки необходимы. А прогулка вдвоем в парке без каких бы то ни было контактов может быть и без масок", - продолжает Захаров.

При этом он выступает за введение определенных ограничений, но таким образом, чтобы они были в рамках закона.

"Но в целом, общий характер этих мер и их направление я целиком поддерживаю. Единственное, что бы мне хотелось, чтобы это действительно было в рамках закона. Поскольку, когда государство совершает незаконные действия, нарушает Конституцию, пусть даже с самыми благими и оправданными намерениями, это выбивает почву из-под ног у всех, кто там живет. Если государство может нарушать закон, права человека, то почему люди могут не нарушать закон, почему они обязаны его соблюдать?" - размышляет он.

Потому Захаров поддерживает введение чрезвычайного положения.

"Поэтому я считаю, что необходимо ввести чрезвычайное положение, в котором четко все прописать и указать все ограничения и при этом, чтобы там не было ничего лишнего. К примеру, комендантский час нам совершенно ни к чему, я считаю… Я за то, чтобы ввести режим ЧП для того, чтобы действия по ограничению прав человека, в частности на свободу передвижения, были законны", - говорит он.

Кроме того, правозащитник выступает против контроля украинцев с помощью их гаджетов.

"Сейчас обсуждается вопрос, может ли государство осуществлять слежку за людьми во время эпидемии через их девайсы. Вообще, это нарушение прав человека, опять-таки, и этого делать нельзя категорически. Но если введут чрезвычайное, то этот вопрос можно будет законно поставить. Я все равно считаю, что этого делать не надо", - сказал он.

При этом Захаров призывает не забывать о людях, которые пребывают в местах несвободы.

"Во всех этих мерах не учитывают того, что у нас есть более 52 тысяч человек, для которых это все нарушается ежеминутно. Я имею ввиду людей, лишенных свободы, которые находятся в пенитенциарных учреждениях. В большей части колоний у нас остались старые советские бараки, где живут по несколько сот человек, иногда даже на двухъярусных нарах. И там такая скученность, они все время находятся вместе, никакой социальной дистанции больше 2 метров там нет нигде и, по-моему, ее и не могут реализовать. А средств для того, чтобы купить маски, антисептики и так далее у них просто нет. И если туда вирус попадет, это будет катастрофа не только для них, а и для всей страны", - резюмирует правозащитник.

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