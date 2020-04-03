Записи Ермака. Лерос готов давать показания СБУ

Депутат Верховной Рады Гео Лерос (фракция "Слуга народа"), на которого открыли уголовное производство, готов дать показания на допросе в Службе безопасности Украины, но в случае, если ему вручат повестку о вызове на допрос согласно закону.

Об этом он сказал в комментарии Українським Новинам.

"Я готов (дать показания), но они (СБУ) вручили мне повестку не за три дня как должно быть (согласно УПК)", - сказал он.

По его словам, в пятницу он сходил в ГБР на допрос, однако в связи с тем, что следователи бюро объединили дело, по которому его вызывали, добавив ст 190 (мошенничество) Уголовного кодекса, он попросил о переносе допроса на другой день.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины заявляет, что 1 апреля Лерос отказался получить от сотрудников СБУ повестку о вызове его на допрос.

ГБР вызвало депутата Рады Лероса на допрос 3 апреля.