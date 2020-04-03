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03 апреля 2020, пятница, 13:38 2132
Верховная Рада и партии 2020-04-03T13:39:47+03:00
Українські Новини
Записи Ермака. Лерос готов давать показания СБУ

Записи Ермака. Лерос готов давать показания СБУ

Таня Войтюк
СБУ, Допрос, Повестка, Гео Лерос, Записи Ермака
Гео Лерос. Фото: Facebook/Geo Leros
Гео Лерос. Фото: Facebook/Geo Leros

Депутат Верховной Рады Гео Лерос (фракция "Слуга народа"), на которого открыли уголовное производство, готов дать показания на допросе в Службе безопасности Украины, но в случае, если ему вручат повестку о вызове на допрос согласно закону.

Об этом он сказал в комментарии Українським Новинам.

"Я готов (дать показания), но они (СБУ) вручили мне повестку не за три дня как должно быть (согласно УПК)", - сказал он.

По его словам, в пятницу он сходил в ГБР на допрос, однако в связи с тем, что следователи бюро объединили дело, по которому его вызывали, добавив ст 190 (мошенничество) Уголовного кодекса, он попросил о переносе допроса на другой день.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины заявляет, что 1 апреля Лерос отказался получить от сотрудников СБУ повестку о вызове его на допрос.

ГБР вызвало депутата Рады Лероса на допрос 3 апреля.

Ранее сообщалось о том, что ГБР расследует дело по факту распространения Леросом видеозаписи с участием лица, похожего на брата главы Офиса президента Андрея Ермака.

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