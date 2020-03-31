ГБР вызвало депутата Рады Лероса на допрос 3 апреля

ГБР вызвало депутата Верховной Рады Гео Лероса ("Слуга народа"), которого Ермак обвинил в обманном продвижении чиновника времен Порошенко на должность замминистра, на допрос в пятницу, 3 апреля. Об этом Лерос сообщил Українським Новинам.

"Вызвали на пятницу на допрос", - сказал он.

Депутат не уточнил время допроса.

Он подчеркнул, что пойдет на допрос и не исключает, что его могут задержать в ГБР.

Как сообщали Українськi Новини, Лерос просит Национальное антикоррупционное бюро взять его под охрану. По его словам, прошение пока не рассмотрено, потому он еще не находится под охраной НАБУ.

Тем временем, Андрей Ермак намерен обратиться в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований в связи с опубликованным депутатом Верховной Рады Гео Леросом ("Слуга народа") видео с его братом Денисом рассчитывает на всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей.

Ранее сообщалось о том, что ГБР расследует дело по факту распространения Леросом видеозаписи с участием лица, похожего на брата главы Офиса президента Андрея Ермака.