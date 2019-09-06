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06 сентября 2019, пятница, 20:44 18
Общество 2019-09-06T21:00:03+03:00
Українські Новини
Фото дня: Киев в дыму - уже много дней жители столицы жалуются на ужасный воздух

Фото дня: Киев в дыму - уже много дней жители столицы жалуются на ужасный воздух

Смог над Левым берегом Киева. Фото: facebook.com/DVisti
Смог над Левым берегом Киева. Фото: facebook.com/DVisti

Сегодня в Киеве на улице Коллекторной загорелся торф и весь Левый берег Киева затянуло дымом, жители домов жаловались на вонь. Об этом говорится на Facebook-странице заместителя главы КГГА Петра Пантелеева в пятницу, 6 сентября. 

"Внимание! Сегодня в 6:09 произошел небольшой пожар на 30 кв м торфа на улице Коллекторной. Пожарно-спасательные подразделения города Киева уже в 9:00 ликвидировали пожар. Именно с этим и связана задымленность над микрорайоном Позняки и прилегающих территориях. Работа завода "Энергия" не является причиной задымленности", - говорится в опубликованном сообщении.

Смог в Киеве. Фото: facebook.com/DVistiСмог в Киеве. Фото: facebook.com/DVisti

Пользователи в соцсетях жаловались, что столичные районы затянуло дымом, а в воздухе стоит неприятный запах. И это продолжается уже много дней - например, жители Оболони уже больше двух недель жалуются на то, что дышать в Киеве стало невозможно, а смог буквально висит в воздухе. 

Как сообщали Українські Новини, ночью в Киеве Троещину заволокло дымом: горело здание на берегу озера.

Также ранее был на Минском массиве масштабный пожар в новостройке, черный столб дыма видно по всему Киеву.

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