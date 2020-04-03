Гривня злетіла. Курс НБУ на 6 квітня

Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 6 квітня, на 26,40 коп. до 27,3609 UAH\/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 3-5 квітня, на 16,22 коп. до 27,6249 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, 3 квітня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в четвер, 2 квітня, знизився на 2 копійки до 3,03 гривень за 10 рублів. А курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 2 квітня на 19,81 коп. до 27,8206 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 20,49 коп. до 27,2266 UAH\/USD. Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер зміцнився на 21 коп. до 27,45 UAH\/USD після зниження курсу у середу на 6 коп.