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03 апреля 2020, пятница, 11:23 371
Происшествия 2020-04-03T11:23:19+03:00
Українські Новини
В Киеве погибли двое мужчин при пожаре на свалке мусора

В Киеве погибли двое мужчин при пожаре на свалке мусора

Ольга Фандорина
Пожар, Пожар в Киеве, Пожар на свалке, Погибшие в пожаре
Последствия пожара. Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Последствия пожара. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В ночь на пятницу в Киеве произошел пожар на улице Мстислава Скрипника в Соломенском районе, во время ликвидации которого были обнаружены тела двух погибших мужчин. Об этом сообщает столичное управление ГСЧС 3 апреля.

Информация о возгорании на открытой местности была получена в 1:44 ночи. По прибытию на место происшествия спасатели установили, что горит мусор на площади 35 кв. м.

"При ликвидации пожара были обнаружены два тела мужского пола. В 1:56 пожар был локализован, а в 02:25 – ликвидирован", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работало 10 человек и две единицы пожарно-спасательной техники.

Причина возникновения пожара и обстоятельства гибели людей устанавливается.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 23 марта, в 4:56 в Киеве на ул. Крайний (Деснянский район), на территории одного из гаражных кооперативов произошло возгорание, что в последствии привело ко взрыву неизвестного происхождения и распространению огня на два соседних гаража.

Ранее, 17 марта, пожар произошел на территории Святошинского психоневрологического интерната в Киеве.

Также в Киеве на Троещине загорелся мусоровоз и поехал в пожарную часть. Как выяснилось, водитель мусоровоза во время движения обнаружил дым, идущий из контейнера. В этот момент авто ехало по бульвару Перова, недалеко от пожарной части. Водитель решил не тратить времени и сам приехал к пожарным.

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