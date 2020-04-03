Украина приближается к пику пандемии COVID-19, — Минздрав

В ближайшее время Украину, как и всю Европу, ожидает пиковый рост коронавирусной болезни.

Об этом сказал на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Мы будем предлагать и предлагаем более жесткий карантин. Мы будем предлагать ограничить мобильность людей, для того чтобы планово и без больших нагрузок пройти пиковое увеличение количества больных коронавирусом. Мы детально изучаем ситуацию, которая есть в странах Европейского Союза, и мы прогнозируем, что в ближайшее время нас ожидает пиковый рост коронавирусной болезни", - сообщил он.

По словам замминистра, расчеты министерства показывают, что при введении дополнительных мер по изоляции и ограничению мобильности можно значительно уменьшить количество критических случаев заболевания и количество летальных случаев.

Как сообщали Українськi Новини, 2 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 138 человек до 942, количество умерших от заболевания - на 3 человека до 23 по сравнению с предыдущими сутками.

Тем временем в регионы должны поставить новую партию "Плаквенила", которым лечат при коронавирусе.