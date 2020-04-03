Україна наближається до піку пандемії COVID-19, — МОЗ

Найближчим часом в Україні, як і у всій Європі, очікується пікове зростання кількості хворих на коронавірус.

Про це сказав на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Ми будемо пропонувати і пропонуємо більш жорсткий карантин. Ми пропонуватимемо обмежити мобільність людей, для того щоб планово і без великих навантажень пройти пікове збільшення кількості хворих коронавірусом. Ми детально вивчаємо ситуацію, яка є в країнах Європейського Союзу, і ми прогнозуємо, що найближчим часом нас очікує пікове зростання коронавирусной хвороби", - повідомив він.

За словами заступника міністра, розрахунки міністерства показують, що при введенні додаткових заходів щодо ізоляції і обмеження мобільності можна значно зменшити кількість критичних випадків захворювання і кількість летальних випадків.

Як повідомляли Українські Новини, 2 квітня кількість виявлених випадків захворювання на Covid-19 в Україні збільшилася на 138 осіб до 942, кількість померлих від захворювання - на 3 людини до 23 порівняно з попередньою добою.

Тим часом в регіони повинні поставити нову партію "Плаквеніл", яким лікують у випадку захворювання на коронавірусну інфекцію.