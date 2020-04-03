В Киеве паски посвятят на хлебзаводах и цены поднимать не будут

На данный момент в Киеве отсутствует рост цен на продукты, и крупнейший производитель хлеба и хлебобулочных изделий компания "Киевхлеб" (Киев) заявила, что цены на паски тоже подниматься не будут. Компания намерена увеличить реализацию пасхальных изделий на 10% до 500 тыс. штук в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба компании.

"Планируем реализовать 500 000 штук. В этом году увеличили по сравнению с прошлым годом примерно на 10%", - сказали в компании.

Также пресс-служба уточнила, что паски будут святить непосредственно на хлебзаводах.

При этом "Киевхлеб" констатировал, что в этом году цены на пасхальные изделия преимущественно остались на уровне прошлого года, а по некоторым позициям - существенно снизились, таким образом, средний процент снижения цены по всем позициям составил 3,6%.

Отмечается, что ассортимент пасхальных изделий был дополнен двумя кексами и подарочным набором из 3 кексов.

Планируется, что продажи стартуют с 9 апреля.

Как сообщали Українськi Новини, в период празднования Пасхи карантин планируют ужесточить и транслировать богослужения по телеканалам.

Тем временем, Рада решила штрафовать за торговую наценку в 1,2 раза на социально значимые продукты.