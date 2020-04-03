подписаться на рассылку
27.35 27.8
29.65 30.4
˟
03 апреля 2020, пятница, 10:38 109
Экономика 2020-04-03T11:45:03+03:00
Українські Новини
В Киеве паски посвятят на хлебзаводах и цены поднимать не будут

В Киеве паски посвятят на хлебзаводах и цены поднимать не будут

Елена Литвин
Карантин, Паска, коронавирус в Украине, Пасха-2020, Пасхальный кулич, цены на паску
Паски. Фото: Киевхлеб
Паски. Фото: Киевхлеб

На данный момент в Киеве отсутствует рост цен на продукты, и крупнейший производитель хлеба и хлебобулочных изделий компания "Киевхлеб" (Киев) заявила, что цены на паски тоже подниматься не будут. Компания намерена увеличить реализацию пасхальных изделий на 10% до 500 тыс. штук в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба компании.

"Планируем реализовать 500 000 штук. В этом году увеличили по сравнению с прошлым годом примерно на 10%", - сказали в компании.

Также пресс-служба уточнила, что паски будут святить непосредственно на хлебзаводах.

При этом "Киевхлеб" констатировал, что в этом году цены на пасхальные изделия преимущественно остались на уровне прошлого года, а по некоторым позициям - существенно снизились, таким образом, средний процент снижения цены по всем позициям составил 3,6%.

Отмечается, что ассортимент пасхальных изделий был дополнен двумя кексами и подарочным набором из 3 кексов.

Планируется, что продажи стартуют с 9 апреля.

Как сообщали Українськi Новини, в период празднования Пасхи карантин планируют ужесточить и транслировать богослужения по телеканалам.

Тем временем, Рада решила штрафовать за торговую наценку в 1,2 раза на социально значимые продукты.

Больше новостей о: Карантин Паска коронавирус в Украине Пасха-2020 Пасхальный кулич цены на паску

Выходные в апреле. Сколько будут отдыхать украинцы...
Необыкновенная Пасха-2020: рецепт соленого кулича ...
Пасхальные куличи-2019: самые вкусные и легкие спо...
Boeing приостанавливает производство из-за каранти...
В Украине за день 138 новых случаев коронавируса. Всего 942 инфицированных
Минфин подсчитал, сколько Украине надо выплатить по внешним долгам
Новости
МОЗ создаст реестр всех мест обсервации в Украине 12:05
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Кличко отчитывается о коронавирусе в Киеве: онлайн-трансляция 12:00
ОП-ЗЖ будет контролировать работу правительственной Комиссии по вопросам исполнения решений ЕСПЧ, - Пузанов 11:59
С сегодняшнего дня Черновицкая область ограничила въезд и выезд граждан и автомобилей 11:57
Луганская полиция похвасталась маской с нашивкой фирменного знака 11:45
больше новостей
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:36
Кабмин ужесточит карантин: ограничения коснутся транспорта, самоизоляции и обсервации 15:29
В Киеве медицинские маски можно купить в аптеках трех сетей: цены и наличие 15:29
Один из обвиняемых в распространении фейковой информации по коронавирус в Украине
СБУ заявляет, что Россия спонсировала разжигание паники в Украине из-за коронавируса с помощью интернет-агитаторов 13:36
Пенсионный фонд начал финансировать пенсии за апрель: как будут проводить оплату 05:40
больше новостей
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:36
Андрей Коболев. Скриншот видео
Коболеву уменьшили зарплату до 800 тысяч гривен в месяц, - депутат 22:38
В Харькове поименно назвали тех, кто финансово помогает региону бороться с коронавирусом 18:07
Цена на электроэнергию в Украине вдвое выше, чем в Европе, - "Интерпайп" 15:50
Усиление карантина: в Украине ограничат время пребывания на улице 23:46
больше новостей
Количество зараженных коронавирусом достигло миллиона. Данные на 3 апреля
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok