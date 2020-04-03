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03 апреля 2020, пятница, 09:13 710
Америка 2020-04-03T09:13:10+03:00
Українські Новини
За две недели работу потеряли более 10 миллионов граждан США

За две недели работу потеряли более 10 миллионов граждан США

Ирина Дорофейчук
США, Бизнес, Безработица, Социальные выплаты, Пандемия, Коронавирус
Рост безработицы из-за коронавируса. Фото:Polotico
Рост безработицы из-за коронавируса. Фото:Polotico

Всемирная эпидемия создала угрозы не только здоровью человечества, но и экономической стабильности всех стран. Из-за вынужденного простоя власти государств идут на чрезвычайные меры. Как информировали Українські Новини, Кабинет Министров увеличил бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 500 млн гривен и упростил начисление пособия по безработице.

А тем временем из-за пандемии коронавируса в США установлен новый рекорд по числу обратившихся за пособиями по безработице за неделю, сообщет министерство труда страны. На прошлой неделе на учет как безработные встали более 6 миллионов 600 тысяч человек.

В обычное время этот показатель не превышает 300 тыс. обращений в неделю.

Предыдущий рекорд в 3 с небольшого миллиона был установлен на прошлой неделе. За две недели, таким образом, работу потеряли более 10 миллионов американцев. Эксперты в среднем ожидали увеличение показателя до 3,5 млн с ранее объявленных 3,283 млн.

Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 21 марта, подскочило на 1,226 млн - до 3,029 млн с 1,803 млн на предыдущей неделе. Аналитики ожидали роста показателя на 3,079 млн. Количество новых заявок на пособие по безработице за последние две недели превысило максимальные показатели времен рецессии 2007-2009 годов. К концу предыдущей рецессии 6,6 млн человек получали пособия по безработице в США.

Количество безработных американцев может превысить предыдущий рекорд в 15,3 млн, зарегистрированный во время Великой депрессии. Экономисты прогнозируют, что по меньшей мере 25 млн американцев могут потерять работу в ближайшие месяцы, в лучшем случае - временно.

Главная причина этого - эпидемия коронавирусной инфекции. Соединённые Штаты вышли на первое место в мире по числу выявленных инфицированных коронавирусом, сейчас их более 220 тысяч. Число жертв коронавируса в США накануне превысило 4 тысячи.

Конгресс США на прошлой неделе принял законопроект, согласно которому на поддержку экономики в условиях эпидемии будет направлено более 2 триллионов долларов. В том числе предусмотрены и прямые выплаты гражданам - люди с доходами ниже среднего получат более 1000 долларов, на каждого ребенка выделят по 500 долларов.

Президент США Дональд Трамп признал, что следующие 2-3 недели будут очень тяжелыми для страны, однако выразил надежду, что к концу апреля распространение эпидемии удастся замедлить.

Как информировало агентстсво, Президент Владимир Зеленский одобрил обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса. Документом предусмотрены дополнительные социальные и экономические гарантии для поддержки граждан и бизнеса в условиях противодействия распространению эпидемии в Украине.

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