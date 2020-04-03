За две недели работу потеряли более 10 миллионов граждан США

Всемирная эпидемия создала угрозы не только здоровью человечества, но и экономической стабильности всех стран. Из-за вынужденного простоя власти государств идут на чрезвычайные меры. Как информировали Українські Новини, Кабинет Министров увеличил бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 500 млн гривен и упростил начисление пособия по безработице.

А тем временем из-за пандемии коронавируса в США установлен новый рекорд по числу обратившихся за пособиями по безработице за неделю, сообщет министерство труда страны. На прошлой неделе на учет как безработные встали более 6 миллионов 600 тысяч человек.

В обычное время этот показатель не превышает 300 тыс. обращений в неделю.

Предыдущий рекорд в 3 с небольшого миллиона был установлен на прошлой неделе. За две недели, таким образом, работу потеряли более 10 миллионов американцев. Эксперты в среднем ожидали увеличение показателя до 3,5 млн с ранее объявленных 3,283 млн.

Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 21 марта, подскочило на 1,226 млн - до 3,029 млн с 1,803 млн на предыдущей неделе. Аналитики ожидали роста показателя на 3,079 млн. Количество новых заявок на пособие по безработице за последние две недели превысило максимальные показатели времен рецессии 2007-2009 годов. К концу предыдущей рецессии 6,6 млн человек получали пособия по безработице в США.

Количество безработных американцев может превысить предыдущий рекорд в 15,3 млн, зарегистрированный во время Великой депрессии. Экономисты прогнозируют, что по меньшей мере 25 млн американцев могут потерять работу в ближайшие месяцы, в лучшем случае - временно.

Главная причина этого - эпидемия коронавирусной инфекции. Соединённые Штаты вышли на первое место в мире по числу выявленных инфицированных коронавирусом, сейчас их более 220 тысяч. Число жертв коронавируса в США накануне превысило 4 тысячи.

Конгресс США на прошлой неделе принял законопроект, согласно которому на поддержку экономики в условиях эпидемии будет направлено более 2 триллионов долларов. В том числе предусмотрены и прямые выплаты гражданам - люди с доходами ниже среднего получат более 1000 долларов, на каждого ребенка выделят по 500 долларов.

Президент США Дональд Трамп признал, что следующие 2-3 недели будут очень тяжелыми для страны, однако выразил надежду, что к концу апреля распространение эпидемии удастся замедлить.

Как информировало агентстсво, Президент Владимир Зеленский одобрил обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса. Документом предусмотрены дополнительные социальные и экономические гарантии для поддержки граждан и бизнеса в условиях противодействия распространению эпидемии в Украине.