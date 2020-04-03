Кількість заражених коронавірусом досягла мільйона. Дані на 3 квітня

В той час, як в Україні станом на вечір 2 квітня зафіксували 897 випадків коронавірусу, у світі кількість інфікованих "перевалила" за мільйон осіб. Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах світу.

Так, згідно з даними станом на ранок 3 квітня, кількість заражених коронавірусом по всьому світу становить 1 016 128 осіб. Загинули 53 146 осіб, вилікувались – 211 615.

На першому місці за захворюваністю залишається США, де коронавірусною інфекцією заразилися 245 540 осіб, загинуло – 6 053. Зазначимо, що за добу зафіксовано 28 819 нових випадків захворювання в країні.

На другому місці знаходиться Італія. Тут заразилися 115 242 людини (за добу 4 668), і загинули 13 915 осіб.

Також стрімко росте кількість інфікованих в Іспанії, яка знаходиться на третьому місці за захворюваністю. В Іспанії коронавірусом заразилися 112 065 осіб (7 947 за добу), всього в країні 10 348 летальних випадків.

На четвертому місці опинилася Німеччина, випередивши Китай за останню добу за кількістю випадків захворювання. У Німеччині 84 794 заражених, загинули 1 107 осіб.

У Китаї кількість нових випадків коронавірусу значно скоротилася, за добу зафіксовано лише 62, а всього – 82 456. Загинули 3 326 осіб (10 за останню добу).

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусу

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