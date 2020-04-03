підписатися на розсилку
27.35 27.8
29.65 30.4
˟
03 квітня 2020, пʼятниця, 08:50 50 Карта
Суспільство 2020-04-03T11:00:04+03:00
Українські Новини
Кількість заражених коронавірусом досягла мільйона. Дані на 3 квітня

Кількість заражених коронавірусом досягла мільйона. Дані на 3 квітня

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Європі, коронавірус в Італії
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В той час, як в Україні станом на вечір 2 квітня зафіксували 897 випадків коронавірусу, у світі кількість інфікованих "перевалила" за мільйон осіб. Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах світу.

Так, згідно з даними станом на ранок 3 квітня, кількість заражених коронавірусом по всьому світу становить 1 016 128 осіб. Загинули 53 146 осіб, вилікувались – 211 615.

На першому місці за захворюваністю залишається США, де коронавірусною інфекцією заразилися 245 540 осіб, загинуло – 6 053. Зазначимо, що за добу зафіксовано 28 819 нових випадків захворювання в країні.

На другому місці знаходиться Італія. Тут заразилися 115 242 людини (за добу 4 668), і загинули 13 915 осіб.

Також стрімко росте кількість інфікованих в Іспанії, яка знаходиться на третьому місці за захворюваністю. В Іспанії коронавірусом заразилися 112 065 осіб (7 947 за добу), всього в країні 10 348 летальних випадків.

На четвертому місці опинилася Німеччина, випередивши Китай за останню добу за кількістю випадків захворювання. У Німеччині 84 794 заражених, загинули 1 107 осіб.

У Китаї кількість нових випадків коронавірусу значно скоротилася, за добу зафіксовано лише 62, а всього – 82 456. Загинули 3 326 осіб (10 за останню добу).

Як захиститися від коронавірусу:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусаЯк захиститися від коронавірусу

Як повідомляли Українські Новини, в Україні обмежать час перебування на вулиці.

Раніше ми писали про те, як правильно обробляти покупки після магазину.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні коронавірус в Європі коронавірус в Італії

Більше 13 тисяч українців за кордоном звернулися д...
Принц Чарльз одужав від коронавіруса...
Коронавірусом заразилися понад 700 тис. осіб. Дані...
До вас можуть приїхати додому. У КМДА розповіли, я...
Кількість заражених коронавірусом досягла мільйона. Дані на 3 квітня
НБУ зміцнив гривню. Офіційний курс валют на вихідні
Новини
Інститут нацпам'яті відцензурував біографію Олеся Гончара викинувши з неї участь у Великій Вітчизняній і держнагороди письменника, - Бужанський 10:55
В столиці паски будуть святити на хлібозаводах і ціни піднімати не стануть 10:46
Долар і євро впали перед вихідними. Курс валют на 3 квітня 10:30
В Україні за день 138 нових випадків коронавірусу. Всього 942 інфікованих 10:04 Інфографіка
Мінфін підрахував, скільки Україні потрібно виплатити за зовнішніми боргами 09:49
більше новин
НАБУ закрило справу проти Порошенка про розтрату коштів офшором шляхом спецконфіскації $1,5 млрд Януковича 11:49
Літні та хворі на цукровий діабет. У МОЗ розповіли, хто найчастіше вмирає від коронавірусу 11:47
У Мінсоцполітики назвали дату виплати пенсіонерам допомоги в 1000 гривень 13:34
Борис Ложкін передав Інституту отоларингології комплекти захисту від коронавірусу 13:39
Кабмін посилює карантинні заходи: повний список нових обмежень 16:00
більше новин
НАБУ закрило справу проти Порошенка про розтрату коштів офшором шляхом спецконфіскації $1,5 млрд Януковича 11:49
Через схеми з ПДВ держбюджет втрачає 5 млрд гривень щомісяця, - Уманський 16:22
У Мінсоцполітики назвали дату виплати пенсіонерам допомоги в 1000 гривень 13:34
На великодні свята карантин хочуть посилити і транслювати богослужіння по ТБ 13:26
"Контрабас" як ішов, так і йде, - Уманський розкритикував Нефьодова та роботу митниці 18:17
більше новин
Посилення карантину: в Україні обмежать час перебування на вулиці
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok