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01 апреля 2020, среда, 14:38 1028
Медицина 2020-04-01T15:30:02+03:00
Українські Новини
Пациентов с коронавирусом в коммунальных больницах должны лечить бесплатно, - Минздрав

Пациентов с коронавирусом в коммунальных больницах должны лечить бесплатно, - Минздрав

Ярина Вацяк
Больницы, Коронавирус, лечение коронавируса
Медицина. Фото: pixabay
Медицина. Фото: pixabay

Медицинская помощь пациентам с инфекционными заболеваниями в коммунальных учреждениях здравоохранения, одно из которых сегодня на брифинге показал мэр Киева Виталий Кличко, оказывается бесплатно.

Об этом говорится в сообщении Министерство здравоохранения Украины в соцсети Facebook.

В Минздраве сообщили, что такое право гарантируется Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней". Также с сегодняшнего дня, 1 апреля, система здравоохранения в Украине работает в другом режиме. НСЗУ Национальная служба здоровья Украины предусмотрела специальный тариф для оплаты работы учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным COVID-19.

"МЗ Украины будет контролировать, чтобы пациенты с коронавирусной болезнью, которые попадают в больницы, имели полное обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями для симптоматического лечения, а в случае необходимости специфического лечения - и соответствующее обеспечение", - напомнил во время брифинга 1 апреля заместитель Министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Украины и руководитель работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня Виктор Ляшко.

Как сообщали Українські Новини, количество выявленных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Украине увеличилось на 120 человек до 669. 

Тем временем, на пасхальные праздники карантин хотят ужесточить и транслировать богослужения по ТВ.

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