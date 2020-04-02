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02 апреля 2020, четверг, 16:44 213
Президент 2020-04-02T16:45:51+03:00
Українські Новини
Зеленский будет контролировать больницы Украины на наличие средств защиты от коронавируса

Зеленский будет контролировать больницы Украины на наличие средств защиты от коронавируса

Таня Войтюк
Коронавирус, Владимир Зеленский, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Владимир Зеленский в Раде. Скриншот: трансляция
Владимир Зеленский в Раде. Скриншот: трансляция

В связи с тем, что в Украину спецрейсами завозят защитніе средства из других стран, президент Владимир Зеленский проконтролирует справедливое распределения средств защиты для борьбы с коронавирусом для больниц в регионах.

Об этом сообщает пресс-служба на сайте главы государства.

"К нам обращается очень много врачей: пишут письма, делают видеообращения о том, что они не получают маски, респираторы, защитные костюмы, перчатки и другие средства, которые мы переправляли из Киева. Распределение спецсредств против коронавируса между больницами должно происходить справедливо. Мы проверим больницы касательно того, что они получают, чтобы убедиться, что наши врачи и пациенты действительно защищены", - заявил Владимир Зеленский.

Уточняется, что сейчас количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине возросло до 804, из них за последние сутки зафиксировано 135 новых случаев.

Из 20 погибших украинцев почти все имели хронические болезни в тяжелой форме, в том числе сердечно-сосудистые, легочные, сахарный диабет и др, сообщили на совещании.

"Надо постоянно говорить о группах риска и подчеркивать, что мы все - и власть, и общество - должны беречь наших стариков и заботиться о людях, которые уже имеют затяжные болезни. Акцент на этом надо делать постоянно", - отметил Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

Также Кабмин расширил список ограничений на период карантина до 24 апреля.

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