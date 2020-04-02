У Дев произойдут неожиданные события, а Стрельцы почувствуют прилив сил — гороскоп от Павла Глобы на 3 апреля

В пятницу у многих знаков зодиака будет насыщенный день, а некоторые смогут отдохнуть после трудного четверга. День будет наполнен приятными неожиданностями и интересными событиями. О том, как положение звезд отразится на жизни всех знаков зодиака в пятницу, 3 апреля, рассказал астролог Павел Глоба.

Овен

В пятницу фортуна будет улыбаться Овнам в любой сфере жизни. Те вопросы, которые долго не давали покоя представителям этого знака, решатся легко и успешно.

Телец

Если в этот день Тельцам и придется с чем-то расстаться, но звезды уверяют, что из жизни уйдет то, что уже не имеет никакого смысла. Также представителям этого знака зодиака следует больше прислушиваться к себе. Так Тельцы смогут получить правильные ответы.

Близнецы

У Близнецов в пятницу есть все шансы закрепить свое финансовое положение. Вероятно, кто-то из руководства предложит представителям этого знака дополнительный доход, в котором Близнецы сейчас очень нуждаются.

Рак

Пятница для Раков пройдет в расслабленном состоянии и хорошем настроении. День подходит для планирования проектов до конца 2020. Звезды советуют разложить по полочкам все, что должны успеть сделать для достижения своей цели.

Лев

Совет дня для Львов– берегите покой в любой непонятной ситуации. Время для размышлений представителям этого знака пойдет только на пользу.

Дева

В пятницу у Дев могут произойти неожиданные события. Звезды рекомендуют проявить характер и не отказываться от предложений, которые, на первый взгляд, покажутся представителям этого знака невыполнимыми.

Весы

Одиноким представителям этого знака день обещает появление скрытой симпатии от совершенно неожиданной персоны. Звезды советуют сделать шаг на встречу, если испытываете симпатию к этому знаку.

Скорпион

В пятницу Скорпионы будут решать срочные бытовые и финансовые вопросы. Что касается денег, звезды рекомендуют не тратить их на технику в этот день. Просчитайте все возможные варианты, а потом принимайте решение.

Стрелец

В пятницу Стрельцы почувствуют прилив сил, энергии, активности. Звезды советуют серьезно взяться за домашний уют и рабочие вопросы. Проявляйте инициативу и будьте настойчивы. Руководство оценит ваше желание помочь.

Козерог

У Козерогов благоприятный день для того, чтобы восстановить свои утраченные ресурсы. Позвольте себе отдохнуть. Отложите все рабочие документы и просто возьмите в руки книгу или включите сериал, который давно планировали посмотреть.

Водолей

В этот день в голову Водолеев придут интересные идеи, которые представители этого знака смогут реализовать в жизни. Прежде чем приступать к делу, звезды советуют продумать все до мелочей.

Рыбы

День для Рыб будет довольно тяжелым. На плечи представителей этого знака упадет много дел, которые необходимо решить в максимально короткий срок. Рыб ждет переоценка ценностей – в результате появятся новые желания и стимул расти еще больше.

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