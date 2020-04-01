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01 апреля 2020, среда, 06:00 393 Инфографика
Жизнь 2020-04-01T06:00:01+03:00
Українські Новини
Магнитные бури в апреле-2020: стоит ли ожидать перед Пасхой

Магнитные бури в апреле-2020: стоит ли ожидать перед Пасхой

Анна Рудык
Магнитные бури, Прогноз магнитных бурь, магнитные бури в апреле, магнитные бури-2020
Магнитные бури. Фото: SunFood.com.ua
Магнитные бури. Фото: SunFood.com.ua

В апреле 2020 года, когда украинцы отметят Пасху, ожидаются дни с возбужденной магнитосферой. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Так, согласно данным, магнитосфера будет возбужденной на предпасхальной неделе (у православных христиан), 15 апреля. Однако сильно беспокоиться не стоит, поскольку геомагнитные колебания не достигнут уровня магнитной бури G1.

Магнитные бури в апреле. Фото: tеsis.lebеdevМагнитные бури в апреле. Фото: tеsis.lebеdev

Магнитное возмущение будет находиться на желтом уровне опасности.

Отметим, что в периоды, когда есть геомагнитные колебания, люди могут ощущать головную боль и общее ухудшение самочувствия. 

Также у людей с проблемами сердечно-сосудистой системы может повышаться артериальное давление и иногда обостряются хронические заболевания.

Чтобы организму было легче перенести магнитные бури и колебания, стоит в эти дни избегать стрессов, отказаться от алкоголя и курения, а также умерить физические нагрузки.

Как сообщали Українські Новини, "пасхальный" выходной пока не отменили. Сколько будут отдыхать украинцы в апреле.

Также мы писали, как правильно соблюдать Великий пост, чтобы не навредить здоровью.

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