Магнитные бури в апреле-2020: стоит ли ожидать перед Пасхой

В апреле 2020 года, когда украинцы отметят Пасху, ожидаются дни с возбужденной магнитосферой. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Так, согласно данным, магнитосфера будет возбужденной на предпасхальной неделе (у православных христиан), 15 апреля. Однако сильно беспокоиться не стоит, поскольку геомагнитные колебания не достигнут уровня магнитной бури G1.

Магнитные бури в апреле. Фото: tеsis.lebеdev

Магнитное возмущение будет находиться на желтом уровне опасности.

Отметим, что в периоды, когда есть геомагнитные колебания, люди могут ощущать головную боль и общее ухудшение самочувствия.

Также у людей с проблемами сердечно-сосудистой системы может повышаться артериальное давление и иногда обостряются хронические заболевания.

Чтобы организму было легче перенести магнитные бури и колебания, стоит в эти дни избегать стрессов, отказаться от алкоголя и курения, а также умерить физические нагрузки.

Как сообщали Українські Новини, "пасхальный" выходной пока не отменили. Сколько будут отдыхать украинцы в апреле.

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