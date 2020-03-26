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26 марта 2020, четверг, 07:00 107 Инфографика
Жизнь 2020-03-26T07:00:01+02:00
Українські Новини
Самоизоляция больного при коронавирусе – каких правил необходимо придерживаться

Самоизоляция больного при коронавирусе – каких правил необходимо придерживаться

Елизавета Кесельман
Коронавирус, Ульяна Супрун, Борьба с коронавирусом, Правила самоизоляции
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Вспышка эпидемии коронавируса по всему миру заставила многих тщательнее относиться к своему здоровью. В последнее время мы стали задаваться вопросами: как избежать заражения коронавирусом, что делать астматикам,чтобы не заболеть инфекцией COVID-19, а также как защитить от коронавируса детей.

О том, каких правил необходимо придерживаться больному при наличии инфекции в организме в домашней самоизоляции, в своем посте на Facebook рассказала Ульяна Супрун.

Как правильно организовать самоизоляцию:

  • Оставайтесь постоянно в своей комнате подальше от других людей, которые с вами живут, не спите вместе ни с кем в одной постели.
  • Избегайте объятий, рукопожатий и тому подобное.
  • Если есть возможность, пользуйтесь отдельным туалетом и ванной комнатой.
  • Если такой возможности нет, после каждого использования следует дезинфицировать поверхности с которыми вы прикасались. По возможности разработайте график, по которому вы минимизируете контакт с другими людьми, которые с вами живут.
  • Регулярно проветривайте комнату, в которой вы изолированы. Не ешьте вместе на кухне, лучше потреблять пищу отдельно от других людей, которые с вами живут. Они могут оставлять пищу для вас у вашей комнаты.
  • Оставляйте использованную посуду также возле комнаты. Его надо тщательно помыть горячей водой и хорошо высушить.
  • Даже если вам придется с кем-то контактировать дома, держите дистанцию ​​в 2 метра. Но подчеркиваем, что контакт надо минимизировать.
  • Выбрасывайте использованные салфетки в отдельный помойку, так, чтобы с ними не контактировали другие люди.

Как ухаживать за больным коронавирусом человеком:

  • Назначьте одного смотрителя за этим человеком не из категории риска (людей старше 60 лет, беременных женщин, людей с хроническими болезнями или ослабленным иммунитетом). Любые посещения другими людьми запрещены.
  • Исключением может считаться мать, кормящая грудью. Учитывая преимущества грудного вскармливания и имеющиеся в настоящее время данные о маловероятной передаче вируса через грудное молоко, мать может продолжать кормить грудью.
  • Если дома есть еще кто-то, кто не ухаживает за больным, важно сохранять дистанцию в 2 метра, не находиться в одном помещении, избегать любого контакта. Все жители дома должны всегда придерживаться надлежащей гигиены рук, не касаться глаз, носа или рта, не помыв перед этим тщательно руки.
  • Регулярно проветривайте все помещения дома.
  • Делайте влажную уборку не реже одного раза в день. Особенно, если дома остаются дети.

Рекомендации Минздрава по самоизолированиюРекомендации Минздрава по самоизолированию

Правила ношения маски

  • Перед тем, как надеть маску, помойте руки с мылом или обработайте их спиртосодержащим антисептиком.
  • Маска должна закрывать нос и рот и плотно прилегать к лицу по всем краям.
  • Не прикасайтесь маски во время использования. Если случайно коснулись - сразу помойте руки или обработайте их антисептиком.
  • Как только маска становится влажной, замените ее на новую. Одноразовые маски нельзя использовать повторно.
  • Снимать маску нужно следующим образом: прикасайтесь только к завязкам сзади маски и сразу выбросьте ее в мусорник, который закрывается крышкой. Помойте руки или обработайте их антисептиком.

Ранее мы рассказали о том, как отучить себя прикасаться к лицу, чтобы не подхватить коронавирус.

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