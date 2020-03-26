Самоизоляция больного при коронавирусе – каких правил необходимо придерживаться

О том, каких правил необходимо придерживаться больному при наличии инфекции в организме в домашней самоизоляции, в своем посте на Facebook рассказала Ульяна Супрун.

Как правильно организовать самоизоляцию:

Оставайтесь постоянно в своей комнате подальше от других людей, которые с вами живут, не спите вместе ни с кем в одной постели.

Избегайте объятий, рукопожатий и тому подобное.

Если есть возможность, пользуйтесь отдельным туалетом и ванной комнатой.

Если такой возможности нет, после каждого использования следует дезинфицировать поверхности с которыми вы прикасались. По возможности разработайте график, по которому вы минимизируете контакт с другими людьми, которые с вами живут.

Регулярно проветривайте комнату, в которой вы изолированы. Не ешьте вместе на кухне, лучше потреблять пищу отдельно от других людей, которые с вами живут. Они могут оставлять пищу для вас у вашей комнаты.

Оставляйте использованную посуду также возле комнаты. Его надо тщательно помыть горячей водой и хорошо высушить.

Даже если вам придется с кем-то контактировать дома, держите дистанцию ​​в 2 метра. Но подчеркиваем, что контакт надо минимизировать.

Выбрасывайте использованные салфетки в отдельный помойку, так, чтобы с ними не контактировали другие люди.

Как ухаживать за больным коронавирусом человеком:

Назначьте одного смотрителя за этим человеком не из категории риска (людей старше 60 лет, беременных женщин, людей с хроническими болезнями или ослабленным иммунитетом). Любые посещения другими людьми запрещены.

Исключением может считаться мать, кормящая грудью. Учитывая преимущества грудного вскармливания и имеющиеся в настоящее время данные о маловероятной передаче вируса через грудное молоко, мать может продолжать кормить грудью.

Если дома есть еще кто-то, кто не ухаживает за больным, важно сохранять дистанцию в 2 метра, не находиться в одном помещении, избегать любого контакта. Все жители дома должны всегда придерживаться надлежащей гигиены рук, не касаться глаз, носа или рта, не помыв перед этим тщательно руки.

Регулярно проветривайте все помещения дома.

Делайте влажную уборку не реже одного раза в день. Особенно, если дома остаются дети.

Рекомендации Минздрава по самоизолированию

Правила ношения маски

Перед тем, как надеть маску, помойте руки с мылом или обработайте их спиртосодержащим антисептиком.

Маска должна закрывать нос и рот и плотно прилегать к лицу по всем краям.

Не прикасайтесь маски во время использования. Если случайно коснулись - сразу помойте руки или обработайте их антисептиком.

Как только маска становится влажной, замените ее на новую. Одноразовые маски нельзя использовать повторно.

Снимать маску нужно следующим образом: прикасайтесь только к завязкам сзади маски и сразу выбросьте ее в мусорник, который закрывается крышкой. Помойте руки или обработайте их антисептиком.

Ранее мы рассказали о том, как отучить себя прикасаться к лицу, чтобы не подхватить коронавирус.